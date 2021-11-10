"Велике будівництво" з'єднає поїздами Інтерсіті усі обласні центри — Мінінфраструктури

Відомство починає масштабну електрифікацію колій.

До 2024 року у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде забезпечено швидкісне залізничне сполучення поїздами Інтерсіті між усіма обласними центрами України.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України за підсумками форуму "Велике будівництво: нова залізниця", у якому взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Центральна тема — системні зміни, які очікують на Укрзалізницю. "До кінця 2024 року в усі обласні центри має доїжджати поїзд Інтерсіті. Щоб досягнути цієї цілі, ми розгортаємо масштабну електрифікацію колій. У найкращі роки УЗ електрифікувала по 100 км на рік, а за попередні 8 років було електрифіковано лише 23 км залізничних колій", — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

До 2024 року, за словами голови МІУ, планується електрифікувати щонайменше 500 км.

Це дозволить налагодити швидкісні міжрегіональні сполучення та запустити нові маршрути формату Інтерсіті+ до понад 10 обласних центрів країни, серед яких Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Херсон. А вже скоро швидкісна залізниця має поєднати Київ та Черкаси.

Серед пріоритетних проєктів з електрифікації на 2022 рік Олександр Кубраков зазначив ділянки Долинська — Миколаїв — Колосівка, Ворожба — Суми та Житомир — Новоград-Волинський.

У 2021 році завершиться електрифікація 50 км колій. Вже завершено її на маршруті Чорноморська — Берегова протяжністю 6,5 км. На цій ділянці, якою користуються найбільші морські порти країни, також побудували другу головну колію, що збільшило її пропускну спроможність до 60 пар поїздів на добу.

Завершиться цього року електрифікація ділянки Київ — Васильків-2 протяжністю 11 км. Вона дозволить переорієнтувати значний пасажиропотік на цьому напрямку з автомобільного на залізничний транспорт.

На 2022 рік заплановано завершення електрифікації ділянок Черкаси — станція ім. Т. Шевченка протяжністю 30,4 км та Ковель — Ізов — Держкордон.

Раніше повідомлялося, що оновлення залізниці, модернізація рухомого складу та залізничних шляхів стане наступним важливим напрямком програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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