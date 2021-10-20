"Велике будівництво": Зеленський перевірив, як у Каневі добудували Шевченківський центр

HUB будували понад 35 років.

Шевченківський культурний центр у Каневі, що отримав назву Шевченко HUB, був добудований у 2021 році після включення його до програми "Велике будівництво". До цього його будівництво тривало протягом 36 років.

З оновленим Шевченко HUB у межах робочої поїздки до Черкаської області ознайомилися ініціатор "Великого будівництва" Президент Володимир Зеленський і Перша Леді України Олена Зеленська, повідомили в Офісі Глави держави.

"36 років! Цілих 36 років у Каневі не могли добудувати Шевченківський культурний центр. За цей час на карті світу з'являлися з нуля величезні сучасні міста. А в Каневі не могли добудувати Шевченківський центр. Президенти особисто обіцяли добудувати. Але він все так і стояв", - написав з цього приводу в Facebook заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

На те, щоб завершити будівництво Шевченківського центру, знадобилося 5 місяців, після чого ще протягом одного місяця була приведена до ладу прилегла територія, де були облаштовані сквер, дитячий майданчик і спортивні локації. Наразі триває капітальний ремонт вулиць Енергетиків і Шевченка в центрі Канева.

За словами голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, метою добудови Шевченко HUB було не просто облаштування концертного залу, який би використовувався кілька разів на рік для урочистих заходів. Шевченківський центр став активним суспільним простором для щоденного відвідування жителями Канева та гостями міста. Серед іншого тут облаштований сучасний виставковий зал і школа мистецтв на 19 аудиторій.

Крім цього, у Шевченко HUB обладнаний зал для глядачів на 700 місць.

Нагадаємо, метою програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" є створення якісної інфраструктури і усіх регіонах України.

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