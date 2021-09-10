«Велике будівництво» Зеленського до 14 жовтня оновить усі знакові об'єкти Хортиці

До Дня захисників та захисниць України 14 жовтня на острові Хортиця завершаться роботи з реконструкції та ремонту всіх знакових об'єктів, які увійшли в 2021 році до проєкту «Велика реставрація», що є частиною програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомили у проєктному офісі відродження острова Хортиця.

Зокрема, буде повністю готове і відкрите для відвідування «Козацьке коло» на пагорбі. Наприкінці літа тут вже пройшов музичний фестиваль ZOUND 2021, який зібрав понад 15 000 осіб. Наразі на «Козацькому колі» триває установка лавочок і підсвічування скульптур. Завершується також нанесення розмітки на розташованій неподалік парковці, встановлення дорожніх знаків і «лежачих поліцейських».

Від «Козацького кола» до Музею історії запорізького козацтва і до історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» прокладається зручна пішохідна доріжка.

Ремонт Музею історії запорозького козацтва був також запланований на цей рік. Тут вже повністю оновлена ​​покрівля, що протікала протягом багатьох років. Тепер вона стала сучасним оглядовим майданчиком. У Музеї завершується облаштування та декорування фасадів.

Біля головного входу добудовуються приміщення для кас, гардероба і санвузлів. На великій стіні Музею буде розміщений новий логотип Хортиці. Музейну площу, на якій висадять нові дерева, планують відкрити також до 14 жовтня.

Ще одним об'єктом, який буде здано до Дня захисника України, стане пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком. Його тимчасово вже відкривали для відвідування на День прапора і День незалежності. Зараз тут вже встановлені П-образні конструкції для освітлення стежки і незабаром будуть встановлені інклюзивні трирівневі поручні для дітей, людей з інвалідністю та для людей поважного віку.

Відмінною особливістю пагорба стануть арт-об'єкти у вигляді великих кілець, що символізують коло життя і коло єднання.

Для всіх відвідувачів Хортиці 14 жовтня головний партнер відновлення об'єктів острова, група Метінвест, організовує унікальне лазерне шоу.

Роботи з відновлення всіх об'єктів Хортиці, запланованих на 2021 рік, стартували у червні і були проведені в стислі терміни.

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська акцентувала увагу на тому, що Хортиця стане першим туристичним об'єктом, на якому будуть дотримані всі сучасні норми інклюзивності.

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