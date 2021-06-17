"Велике будівництво" Зеленського дозволило провести першу на Полтавщині операцію на відкритому серці

В Україні в 34 центрах роблять операції на відкритому центрі.

У новому корпусі Полтавського обласного кардіоваскулярного центру, побудованому в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", успішно проведена операція аортокоронарного шунтування. Подібну операцію на Полтавщині провели вперше, що дозволило включити обласний кардіоцентр до переліку клінік, пристосованих для операцій на відкритому серці.

Про це повідомляє Полтавська ОДА.

"Для медицини області – це історичний момент і крок у майбутнє. Пацієнт – 70-річний житель Кременчука. Наразі він почувається добре та дихає самостійно. Ця унікальна для Полтавщини операція є результатом нашої консолідованої роботи: медиків, будівельників, державної й обласної влад", - прокоментував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Групу київських і полтавських хірургів, які проводили операцію, очолював директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василь Лазоришинець. За його оцінкою, Полтавський кардіоцентр забезпечений усім необхідним для проведення подібних операцій.

Як розповів Лазоришинець, наразі в Україні існує 49 кардіохірургічних центрів. З них операції на відкритому серці роблять у 34.

"Відсьогодні Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр став повноправним хірургічним центром, адже виконана перша операція зі штучним кровообігом у регіоні. Це дасть можливість оперувати на європейському рівні", - зазначив директор інституту імені Амосова.

За даними Олега Синєгубова, потреба в операціях аортокоронарного шунтування дуже висока. Сьогодні в Україні проводиться лише 140 операцій на мільйон осіб, тоді як за кордоном цей показник становить 1300-1800 операцій.

Для того, щоб полтавські хірурги вже через кілька років змогли проводити подібні операції самостійно, вони пройдуть практичний курс навчання в інституті імені Амосова.

"До 2027 року ми поставили собі амбітну мету: сформувати доступну та якісну медицину на всіх рівнях: від маленького села до великого міста", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні буде реконструйовано і облаштовано сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги.

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