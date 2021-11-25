"Велике будівництво" Зеленського оснастить нову державну авіакомпанію літаками виробництва Airbus

У четвер, 25 листопада, Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про розвиток та співпрацю у сфері авіації з європейською авіабудівною компанією Airbus.

Згідно з меморандумом, Україна зможе закупити 22 літака для нового державного авіаперевізника в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво”.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Меморандум визначає порядок створення в Україні національного авіаперевізника з можливістю придбання літаків виробництва Airbus для створення сучасного флоту.

"Зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350)”, - йдеться у повідомленні.

В перспективі Airbus також готовий розглянути можливість співпраці з українською авіакосмічною галуззю. Згідно з законопроєктом №6298, який ухвалила за основу Верховна Рада 8 листопада, на формування статутного капіталу національного авіаперевізника виділять 500 млн грн.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках президентської програми "Велике будівництво” буде створено національну авіаційну компанію, яка літатиме Україною та світом.