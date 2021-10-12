"Велике будівництво" Зеленського прокладе 35 км хорошої дороги від Рівного до Гощі  

На Рівненщині стартував активний ремонт 35-кілометрової ділянки дороги Р-77 Рівне-Тучин-Гоща.

Дорогу від так званого "Житинського кільця" на північному підході до міста Рівне, а також до траси М-06 Київ-Чоп, відновлять у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

"Весь комплекс будівельних робіт, а це новий асфальт, безпечні тротуари, штучне освітлення та вся супутня інфраструктура, планують виконати до кінця будівельного сезону 2022 року", - йдеться у повідомленні ОДА.

Ремонт будуть здійснювати у два етапи. Спочатку дорожники сполучать якісним автошляхом села Великий Житин, Нова Українка, Шубків, Котів, Тучин, Воскодави, Чудницю з головною транспортною артерією Рівненщини - автодорогою Київ-Чоп та обласним центром. Після цього розпочнеться ремонт дороги Р-77 від Гощі до Острога.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2 тисячі кілометрів місцевих.

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