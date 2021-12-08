"Велике будівництво" Зеленського реконструювало 50-річний спорткомплекс у Вінниці

Роботи стартували у вересні 2018 року.

У Вінниці після реконструкції відкрився спорткомплекс "Аква-Він", в якому є 25-метровий басейн із вишками для стрибків, зали для тренувань і необхідна інфраструктура для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Вінницька ОДА.

Роботи стартували у вересні 2018 року і були завершені цього року завдяки включенню спорткомплексу до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Спорткомплекс був збудований 50 років тому на замовлення радянської армії і відтоді капітально не ремонтувався.

Перший заплив у реконструйованому басейні зробив дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 1992 року Павло Хникін.

У триповерховому спорткомплексі, крім басейну 25х14 м, є гімнастичні, атлетичний та ігровий зали, глядацькі балкони, зал для боротьби, трибуни.

Після капремонту він став повністю інклюзивним — пандуси, ліфти, підіймач у басейні, роздягальня та санвузол для людей з інвалідністю. СК зможе приймати змагання з плавання та ігрових видів спорту. Вихованці міських спортивних шкіл користуватимуться спорткомплексом безкоштовно.

Як відомо, програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" передбачене оновлення та будівництво сотень об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі спортивних, по всій Україні.