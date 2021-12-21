"Велике будівництво" Зеленського реконструювало старий басейн біля Львова під олімпійські стандарти 

У с. Давидів біля Львова відкрили відновлений басейн дитячої юнацької спортивної школи "Тризуб плюс", облаштований за олімпійськими стандартами.

Реконструкцію провели в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Львівська ОДА.

"Реалізація проекту створить умови для проведення тренувальних занять 150 вихованців ДЮСШ, а також дасть можливість проводити спортивні змагання з водних видів спорту місцевого, районного, обласного, державного рівнів. Діти мають зростати не тільки освіченими, а й фізично здоровими", - наголосив очільник обласної адміністрації Максим Козицький.

Басейн ДЮСШ "Тризуб плюс" збудували ще у 1989 році. Довгий час він перебував у незадовільному технічному стані.

Реконструкція тривала три роки. За цей час робочі провели внутрішні та зовнішні будівельні роботи, утеплили фасад, замінили вікна та двері, провели підведення інженерних мереж. Тут відремонтували 2 басейни: навчально-тренувальний для дорослих та басейн для навчання плавання молодшого та середнього шкільного віку.

"Зараз на об'єкті тривають завершальні роботи – влаштування плитки та облаштування великої чаші. Повноцінне введення в експлуатацію заплановано на березень 2022 року", - додають в обласній адміністрації.

Загальна вартість проєкту становила 26,9 млн грн. З них 15,6 млн грн скерували з державного бюджету, 5,5 млн грн – з обласного бюджету, ще 5,8 млн виділили з бюджету громади.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже побудували 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони та 25 басейнів.