"Велике будівництво" Зеленського скоротило на 1 годину час у дорозі від Черкас до Києва

"Велике будівництво" Зеленського скоротило на 1 годину час у дорозі від Черкас до Києва

На Черкащині в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився ремонт 40-кілометрової ділянки траси національного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

Капітальний ремонт та реконструкцію було проведено від межі Київської та Черкаської областей до закінчення обходу міста Золотоноша. Після закінчення ремонту тривалість поїздки із Черкас до Києва скоротилася приблизно на 1 годину.

Про це у Facebook повідомляє Укравтодор.

Одночасно з ремонтом дороги Н-08 завершилася реконструкція об'їзної дороги Золотоноші, на якій було встановлено сучасне освітлення, а сама об'їзна була розширена. Крім цього, на обході Золотоноші було також реконструйовано шляхопровід через залізницю та міст через річку Золотоношка.

Як зазначають в Укравтодорі, біля села Піщане на трасі Н-08 було проведено також капітальний ремонт мосту через річку Супій.

Дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь об'єднує кілька областей – Київську, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку. Її протяжність у межах Черкаської області становить 88,5 км.

2020 року в області було відновлено 224,2 км доріг державного значення. У 2021 році в межах "Великого будівництва" тут планується відремонтувати вже 259 км.

Нещодавно стало відомо, що до кінця 2024 року в Україні за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" мають збудувати та відремонтувати 24 000 км доріг державного значення і, таким чином, завершити відновлення усіх основних транспортних магістралей.

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