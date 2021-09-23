"Велике будівництво" Зеленського стартувало в аеропорту Херсона

До кінця року в аеропорту Херсона планується провести реконструкцію злітно-посадкової смуги, що дозволить приймати літаки Boeing 737 - 800, 900 та Airbus 321.

Роботи з демонтажу старого покриття в аеропорту вже почалися.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Реконструкція аеропорту передбачена у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

На існуючій смузі довжиною 2500 м буде проведено оновлення асфальтобетонного покриття на 2000 м, також демонтовані бетонні плити на 500 м. Замість них також буде влаштовано асфальтобетонне покриття.

Одночасно довжину злітно-посадкової смуги буде збільшено до 2600 м, а ширину - до 60 м, замість нинішніх 42 м.

Наразі аеропорт Херсона, побудований у 1979 році, не відповідає поточним вимогам авіаційної безпеки і сучасним навантаженням.

В результаті реконструкції аеропорт зможе приймати до 12 рейсів на день, а пасажиропотік збільшиться до 500 тисяч пасажирів на рік.

На виконання робіт в рамках програми відновлення аеропортів з державного бюджету виділено 320 млн грн. Додатково з обласного бюджету на розробку проєктної документації було спрямовано 4,6 млн грн.

Польоти в аеропорту вже припинені і підрядник розпочав фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, демонтаж плит і земляні роботи.

Нагадаємо, програма відновлення регіональних аеропортів є складовою частиною програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", за якою будуть реконструйовані аеропорти в 16 містах України.

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