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"Велике будівництво" Зеленського створило на Хортиці умови для грандіозного музичного фестивалю ZOUND 2021

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"Велике будівництво" Зеленського створило на Хортиці умови для грандіозного музичного фестивалю ZOUND 2021

Зокрема, серед виконавців будуть Бумбокс, Ivan Dorn, Bahroma, Аlyona Аlyona.

28-29 серпня на острові Хортиця, який став одним з головних об'єктів проєкту "Велика реставрація" в складі глобальної інфраструктурної програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", відбудеться масштабний музичний фестиваль європейського рівня ZOUND 2021. 

Про участь у ньому вже заявили багато зірок українського шоу-бізнесу, повідомляють організатори фестивалю, компанія Fishcanfly.

Перший фестиваль ZOUND відбувся у Запоріжжі в 2019 році. Формат нинішнього ZOUND зазнав змін, і тепер в ньому буде представлена не тільки електронна музика, але також рок, хіп-хоп, етно, edm.

"Зараз йде відродження острова, цього місця сили. Тому ми теж дуже хочемо відродити цю силу, через культуру, музику та залучення молоді. Ще одна мета - прищепити Україні культуру фестивального руху", - сказав представник Fishcanfly Володимир Бригинець.

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Програма фестивалю буде розділена на дві частини: денну і нічну. У нічній програмі братимуть участь виконавці електронної музики. А у денній частині виступлять представники жанрів рок, хіп-хоп і етно.

Як заявили організатори, свою участь у денній програмі вже підтвердили такі виконавці: Бумбокс, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кіс-Кіс, 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald і багато інших.

У нічній програмі очікується участь як українських, так і зарубіжних виконавців. Зокрема, вже найближчим часом організатори обіцяють оголосити імена виконавців з Німеччини та Італії.

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ZOUND 2021 стане не тільки музичним фестивалем. Гості Хортиці зможуть також взяти участь у численних іграх і змаганнях. На території проведення фестивалю, за словами організаторів, буде обладнаний великий луна-парк з атракціонами як для дітей, так і для дорослих. До послуг гостей фестивалю будуть також великий фуд-корт і затишні лаунж-зони.

Партнером заходу виступила компанія Метінвест.

Нагадаємо, транспортне сполучення з островом Хортиця значно поліпшилось з кінця минулого року, коли в рамках програми "Велике будівництво" була введена в експлуатацію перша черга балкового мосту, що з'єднує острів з Хортицьким районом Запоріжжя. В цьому році, як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, очікується введення мосту в експлуатацію повністю.

Дата публікації
Перегляди
163
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