"Велике будівництво" Зеленського відкрило Україну для нових туристичних ринків – ЗМІ

У 2021-му кількість туристів із Саудівської Аравії вже сягнула 40 тисяч.

За рахунок проведення промо-кампанії за кордоном та масового оновлення транспортної інфраструктури за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" туристичні потоки в Україну суттєво зросли, у тому числі відкрилися й нові напрямки.

Подробиці повідомляються у матеріалі на Obozrevatel.

"Зараз ми спостерігаємо не лише повернення туристів до України, а також підвищення рівня внутрішніх поїздок та значну переорієнтацію основних туристичних ринків для України. Йдеться про збільшення кількості туристів не лише з Європи, а й із віддалених країн, таких як Королівство Саудівська Аравія, Ізраїль та Сполучені Штати", - наводить видання слова міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Цього року кількість туристів із Саудівської Аравії вже сягнула 40 тисяч, що у 10 разів перевершило показники доковідного 2019 року.

Збільшенню кількості туристів із цієї близькосхідної країни, з одного боку, сприяв вихід на український ринок провідного саудівського лоукостера Flynas, з іншого – туристичні локації всередині України стали набагато доступнішими за рахунок масштабного оновлення дорожньої інфраструктури в межах "Великого будівництва".

"Цього року іноземці з країн Азії становили близько 25% усіх туристів. Посилилися й туристичні потоки із Північної Америки та країн Африки", - додають автори матеріалу.

Окрім цього, нещодавно на український ринок вже вийшла найбільша туристична авіакомпанія Німеччини – лоукостер Eurowings (Lufthansa Group). А скандинавська SAS відкрила новий рейс до Стокгольма.

"За оцінками експертів з Ukraine Economic Outlook, "Велике будівництво" ще в 2020 році почало позитивно впливати на економіку. На грудень минулого року мультиплікативний ефект нової інфраструктури становив 2,05 грн. Тобто, за кожну 1 гривню, інвестовану в дороги чи мости, ВВП країни зростає за рахунок суміжних галузей уже на 2 гривні та 5 копійок", - повідомляється у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про старт формування нової української залізниці, яке проходитиме в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". Найближчими роками планується поставити Укрзалізниці 500 нових спальних вагонів українського виробництва та електрифікувати понад 500 км колій.