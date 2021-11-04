"Велике будівництво" Зеленського відновить 24 тисячі км доріг до кінця 2024 року

До кінця 2024 року по всій Україні в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують побудувати та відремонтувати понад 24 тисячі кілометрів доріг.

Фактично, за програмою президента відновлять усі дороги державного значення, а також значну частину місцевих доріг.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко під час виступу на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Безпечна громада".Він наголосив, що з моменту старту програми у 2019 році і до кінця цього року буде оновлено 13 тисяч кілометрів доріг. Створення всеукраїнської мережі автошляхів європейського рівня необхідне для розвитку "безпечної" інфраструктури нашої держави.

"Для того, щоб швидка допомога чи автівка поліції могла швидко доїхати до місця свого виклику, ми робимо дороги. Щоб можна було швидко доїжджати, щоб можна було їздити без ям, щоб було менше ДТП і так далі", - пояснює заступник голови ОП.

Паралельно за ініціативи Укравтодору цього року побудували вже 500 км велодоріжок на трасах та інших дорогах.

Разом із якісними дорогами, за програмою "Велике будівництво" створюють сучасні об’єкти соціальної інфраструктури. Це, зокрема, інклюзивні школи і садочки у кожному регіоні, лікарні та амбулаторії, об’єкти спортивної інфраструктури.

"За два роки ми збудували або відновили 190 спортивних майданчиків в різних громадах, будуємо 25 басейнів і ще 13 басейнів плануємо на наступний рік. Також на наступний рік починаємо будівництво більше 1000 дитячо-юнацьких спортивних шкіл", - зазначив Тимошенко.

Також цього року завершується будівництво 201 приймального відділення в опорних лікарнях. Усі відділення устаткували сучасною медичною технікою, зокрема апаратами КТ, УЗІ, цифровими рентгенами, ангіографами тощо.

"Наступного року ця програма буде розширюватися. Ми будемо відбудовувати 48 обласних лікарень як дитячих, так і дорослих. І найголовніше – для того, щоб ми разом із МВС та ДСНС могли допомагати людям, у 29 з цих лікарень будуть побудовані вертолітні майданчики саме для того, щоб швидко доставляти людей до лікарень. Також ми добудовуємо 600 амбулаторій цього року", - розказав заступник голови ОП.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

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