«Велике будівництво» Зеленського відремонтувало дорогу до майбутнього КПП на кордоні з Польщею

«Велике будівництво» Зеленського відремонтувало дорогу до майбутнього КПП на кордоні з Польщею

У Львівській області завершився ремонт 12 км дороги до майбутнього пункту пропуску Нижанковичі — Мальховіце. Йдеться про ділянку від Дрогобича до межі Самбірського району на трасі Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий. Дорогу оновлюють у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє Укравтодор.

«Дорога має важливе соціальне значення для Львівщини, оскільки веде до майбутнього пункту пропуску Нижанковичі — Мальховіце», — зазначається у повідомленні.

Ділянку від Дрогобича до межі Самбірського району розпочали ремонтувати ще у 2018 році. Але тоді вдалося тільки демонтувати старе покриття, підсилити основу та вкласти нижній шар асфальтобетону. Через відсутність цільового фінансування роботи тоді довелося припинити.

Зараз паралельно триває капітальний ремонт ділянки траси Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий від Самбора до Нижанкович за кошти польського кредиту у межах проєкту «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні».

Загалом на автошляху Т-14-18 охоплено ремонтом майже 60 км.

Нагадаємо, раніше у Офісі президента анонсували плани за 2021-2022 роки оновити у межах програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» понад 600 км доріг до пунктів пропуску на кордонах та відкривати нові пункти пропуску. Ще 150 км таких доріг було оновлено 2020-го.