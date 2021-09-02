"Велике будівництво" Зеленського взялося за ремонт траси Запоріжжя – Донецьк

Укладання асфальту виконують вночі.

На автодорозі Запоріжжя - Донецьк цілодобово ведеться ремонт на ділянці км 51+106 — км 69+888.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Минулого місяця було розпочато поточний середній ремонт дорожнього покриття на ділянці від річки Верхня Терса, що перетинає автодорогу, й до самої межі з Дніпропетровською областю.

"Через те, що значна частина ділянок автодороги мала просідання асфальту, а також велику колійність, працівники підрядної організації виконують роботи зі стабілізації основи дорожнього одягу за технологією "холодний ресайклінг", - повідомила Служба.

Станом на 2 вересня з запланованих 18,8 км підрядники вже виконали фрезерування зношеного дорожнього покриття на протяжності близько 15 км. На 12 км виконані роботи з укріплення основи методом регенерації. На вже підготовлених ділянках дорожники розпочали влаштовувати вирівнюючий шар дорожнього покриття.

Укладання асфальту виконують вночі.

Нагадаємо, що наприкінці серпня шість українських банків виділили на програму "Велике будівництво" Володимира Зеленського кредит у розмірі 376 млн доларів під державні гарантії на термін 5 років зі ставкою 4,9% річних. За оцінками Мінінфраструктури, підписана кредитна угода стала безпрецедентною для України. Вона є взаємовигідною для обох сторін. Держава отримує надійне додаткове джерело фінансування будівництва і ремонту доріг і мостів, а у банків, в свою чергу, з'являється можливість для реальних і ефективних інвестицій. Крім цього, угода про співпрацю Укравтодору та банківського консорціуму говорить також про довіру банківської системи і готовність інвестувати у великі інфраструктурні проєкти.

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