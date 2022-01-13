"Велике будівництво" Зеленського "з нуля" створило 14-кілометрову об'їзну Решетилівки 

Поблизу Решетилівки Полтавської області завершуються роботи з будівництва 14-кілометрової об’їзної дороги.

Обхід, який будують "з нуля", є частиною траси Н-31 Дніпро-Решетилівка.

Про це повідомила Facebook-сторінка Укравтодору.

У межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було збудовано автодорогу І б категорії з 4 смугами руху завширшки 23 метри.

Конструктив дороги складається з трьох шарів цементобетону загальною товщиною 76 см, геоматрацу з кількох шарів щебеню та георешітки, стабілізованої основи дороги та бутового каменю замість непридатних ґрунтів.

Усі роботи на обході Решетилівки планується завершити цього року.

"Н-31 Дніпро – Решетилівка стане першим справжнім українським хайвеєм. Протяжність нової дороги у Полтавській області – 79,4 км, у Дніпропетровській – 59 км. Це перше будівництво нової дороги такого рівня за всі часи Незалежності України", - розповіли в Укравтодорі.

Завдяки реалізації цього проєкту "Великого будівництва" шлях із Дніпра до Києва скоротиться з 7 до 5 годин, додали у держустанові.

У Полтавській області дорога будується з бетону. Споруджуються мости, шляхопроводи, піші переходи. Окрім обходу Решетилівки, тривають роботи з будівництва об’їзних інших населених пунктів.

Як раніше повідомив Президент Володимир Зеленський, в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" було відновлено та збудовано 14 тисяч кілометрів доріг.