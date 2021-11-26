"Велике будівництво" Зеленського завершило велику частину робіт на об'їзній Хотина

На ділянці протяжністю 6,9 км на дорозі Н-03 Житомир — Чернівці від кільця у селі Атаки до транспортного кільця на в’їзді у місто Хотин підрядник повністю влаштував нижній шар асфальтобетону на обході Хотина.

Оновлення ділянки йде у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, вкладання верхнього шару покриття та низку інших робіт розпочнуть навесні і цілком завершать у 2022 році. Йдеться, зокрема, про облаштування поширень та з'їздів, встановлення водоскидів, водовідвідних лотків, усіх елементів організації дорожнього руху та нанесення розмітки.

"Обхід Хотина забезпечує основний транспортний зв'язок між Чернівецькою та Хмельницькою областями. Тож під час виконання ремонтних робіт рух транспортних засобів ми не обмежували. Оскільки б у водіїв фур не було можливості заїхати або виїхати з Буковини", — йдеться у повідомленні обласної Служби автодоріг.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли про плани до кінця 2024 року зробити за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 24 тисячі км доріг по всій країні.