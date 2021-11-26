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"Велике будівництво" Зеленського завершило велику частину робіт на об'їзній Хотина

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"Велике будівництво" Зеленського завершило велику частину робіт на об'їзній Хотина

На ділянці протяжністю 6,9 км на дорозі Н-03 Житомир — Чернівці від кільця у селі Атаки до транспортного кільця на в’їзді у місто Хотин підрядник повністю влаштував нижній шар асфальтобетону на обході Хотина.

Оновлення ділянки йде у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, вкладання верхнього шару покриття та низку інших робіт розпочнуть навесні і цілком завершать у 2022 році. Йдеться, зокрема, про облаштування поширень та з'їздів, встановлення водоскидів, водовідвідних лотків, усіх елементів організації дорожнього руху та нанесення розмітки.

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"Обхід Хотина забезпечує основний транспортний зв'язок між Чернівецькою та Хмельницькою областями. Тож під час виконання ремонтних робіт рух транспортних засобів ми не обмежували. Оскільки б у водіїв фур не було можливості заїхати або виїхати з Буковини", — йдеться у повідомленні обласної Служби автодоріг.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли про плани до кінця 2024 року зробити за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 24 тисячі км доріг по всій країні.

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