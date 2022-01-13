"Велике будівництво" Зеленського зробило якісну дорогу від Долини до Хуста: фото

"Велике будівництво" Зеленського зробило якісну дорогу від Долини до Хуста: фото

На Закарпатті підрядник майже завершив ремонт покриття дороги регіонального значення Р-21 Долина — Хуст.

Траса Р-21 входить до масштабного інфраструктурного проєкту "Мале карпатське коло", який реалізується у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє у Facebook голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Роботи на маршруті Долина — Хуст стартували у 2020 році. Зі 128 кілометрів траси у Закарпатській та Івано-Франківській областях залишилось відремонтувати всього лише одну ділянку протяжністю менше кілометра.

"Підсилена основа, новий асфальтобетон, розмітка, облаштовані узбіччя — все це сприятиме безпеці дорожнього руху та створенню позитивного іміджу нашого регіону", — наголосив Віктор Микита.

Проєкт "Мале карпатське коло" охоплює близько 220 км маршрутів на Закарпатті. У 2022 році в його межах планується відновити 186 км доріг державного значення у трьох регіонах та 217 км місцевих доріг.

Нагадаємо, що станом на кінець 2021 року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вже зробили понад 40% основної мережі доріг України.