"Велике будівництво" Зеленського звело нетиповий садочок у Старих Кодаках біля Дніпра 

Раніше на місці садка був пустир.

У селі Старі Кодаки Дніпропетровської області відкрився дитячий садок "Перлинка", який "з нуля" було збудовано у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він став першим садком у селі.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"Садочок "Перлинка" звели "з нуля" на місці пустиря, за нетиповим архітектурним проєктом. Модернову теплу будівлю оздобили яскравими елементами", - йдеться у повідомленні.

Раніше на місці садка був пустир. Тепер сучасний дизайн "Перлинки" став окрасою околиць. У ньому для 80 дітей обладнані просторі світлі ігрові кімнати та спальні. На першому поверсі для наймолодших вихованців обладнано підлогу з підігрівом. На прилеглій території розміщено яскраві майданчики.

Садок за програмою "Велике будівництво" був також оснащений сучасним обладнанням, у тому числі телевізорами та посудомийними машинами. Для ігрових кімнат були закуплені іграшки та методичні матеріали.

У будівлі обладнана сучасна система вентиляції та кондиціювання. У групах для дезінфекції будуть застосовуватися сучасні кварцові лампи.

Крім цього, для підйому на другий поверх у садку обладнано ліфт.

У "Перлинці" розміщено також універсальний зал для фізичного розвитку та творчості. Він оснащений акустичною стелею для звукоізоляції. У садку в Старих Кодаках також працюватимуть гуртки англійської мови та хореографії.

Раніше цього року в межах "Великого будівництва" на Дніпропетровщині вже було відкрито новий дитячий садок у Покрові.

Нагадаємо, з початку реалізації програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було збудовано та реконструйовано понад 200 садків та шкіл.