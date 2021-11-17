"Велике будівництво" звільнилося від радянської бюрократії і переходить на міжнародні стандарти ціноутворення

"Велике будівництво" звільнилося від радянської бюрократії і переходить на міжнародні стандарти ціноутворення

Верховна Рада прийняла законопроєкт №2234, який вносить зміни у низку законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

Таким чином у дорожній галузі відтепер застосовуватимуться міжнародні правила ціноутворення.

Що саме змінить ухвалений законопроєкт №2234, розповіли у Міністерстві інфраструктури.

На відміну від радянських норм, що діяли донедавна, нові значною мірою позбавляють підрядників і замовників від виконання великої кількості застарілих та неефективних вимог. Це дозволить пришвидшити реалізацію проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Однією з головних особливостей нового закону є те, що він дозволяє впровадити в дорожній галузі міжнародні стандарти ціноутворення системи вимірювання CESMM (Civil Engineering Standard Method of Measurement).

"Застарілі вимоги планової економіки довго негативно позначалися на роботі бізнесу, прозорості процесів та конкуренції на ринку. Тепер це зміниться. Крім дебюрократизації відносин між приватним та державним сектором, нарешті створюються умови, за яких бізнес буде зацікавлений у використанні сучасних технологій, техніки та матеріалів", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Закон про ціноутворення, серед іншого, передає функції визначення системи ціноутворення у будівництві автомобільних доріг загального користування від Мінрегіону до Мінінфраструктури.

Система ціноутворення CESMM, що вводиться, дозволяє також використовувати нові матеріали, техніку та залучати міжнародних учасників. Виконавець також на власний розсуд зможе встановлювати рівень заробітної плати робітників.

Замість великої кількості паперових документів, що регламентували використання конкретної техніки та матеріалів, підрядник тепер надаватиме замовнику інформацію про кінцеву вартість метра доріг.

До ухвалення закону про ціноутворення у дорожньому будівництві міжнародні норми CESMM застосовувалися лише у проєктах, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, такими як ЄБРР та Світовий банк. Тепер ці норми будуть застосовуватися на всіх проєктах "Великого будівництва", що значно прискорить їх реалізацію.

Нагадаємо, за планами "Великого будівництва" Володимира Зеленського, до кінця 2024 року в Україні планується відновити всю мережу державних доріг, що налічує 24 000 км.

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