Велике навантаження: користувачів Vodafone та lifecell попередили про труднощі

Оператори Vodafone та lifecell попередили абонентів про можливі труднощі у роботі мереж. Наразі вони витримують величезне навантаження.

Про це йдеться на офіційних сторінках операторів.

Деталі

Як відзначили у lifecell, робота мережі наразі стабільна, але деякі складнощі можуть виникнути з: поповненням рахунку, активацією нових абонентів, роботою сайту, а також застосунку.

Що ж до Vodafone, то через велике навантаження на канали обслуговування, підкреслюють у компанії, сьогодні у декого з абонентів можуть бути обмеження у використанні цих каналів. Водночас з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай.

Нагадаємо, хакери здійснили потужну атаку на мережу "Київстар". Внаслідок цього у роботі оператора стався масовий збій.

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