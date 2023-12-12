Велике навантаження: користувачів Vodafone та lifecell попередили про труднощі

Хакерська атака на "Київстар" має наслідки.
Оператори Vodafone та lifecell попередили абонентів про можливі труднощі у роботі мереж. Наразі вони витримують величезне навантаження.
Про це йдеться на офіційних сторінках операторів.
Деталі
Як відзначили у lifecell, робота мережі наразі стабільна, але деякі складнощі можуть виникнути з: поповненням рахунку, активацією нових абонентів, роботою сайту, а також застосунку.
Що ж до Vodafone, то через велике навантаження на канали обслуговування, підкреслюють у компанії, сьогодні у декого з абонентів можуть бути обмеження у використанні цих каналів. Водночас з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай.
Нагадаємо, хакери здійснили потужну атаку на мережу "Київстар". Внаслідок цього у роботі оператора стався масовий збій.
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