Велике “перевантаження” уряду: Верховна Рада призначила 9 міністрів, троє чиновників позбулись посад

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада завершила оновлювати склад уряду, призначивши 9 нових міністрів та звільнивши трьох чиновників із займаних посад.

ТСН.ua зібрав усю інформацію про кадрові ротації, які сьогодні здійснив парламент.

Кого було звільнено

Дмитро Кулеба позбувся посади міністра закордонних справ України. За його звільнення віддали свої голоси 240 народних обранців. Звітувати перед парламентом Дмитро Кулеба не прийшов.

Ірину Верещук звільнили з посади віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з другої спроби. Напередодні голосування за її звільнення не було результативним. Сьогодні за таке рішення проголосували 255 народних депутатів. Учора Ірина Верещук повідомила про свій перехід на роботу заступницею голови ОПУ Андрія Єрмака.

Віталія Коваля теж нарешті звільнили із посади голови Фонду державного майна України, хоча учора Рада не змогла ухвалити таке рішення. Цього разу 261 народний обранець погодився з таким рішенням.

Кого призначили

Андрій Сибіга став новим міністром закордонних справ. За таке рішення проголосували 258 народних депутатів. У своєму виступі перед призначенням Андрій Сибіга пообіцяв кардинально змінити політику щодо українців за кордоном: спростити системи консульського обслуговування та створити систему Е-консул для надання електронних цифрових послуг.

Ольга Стефанішина отримала подвійну посаду віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції. Її призначили 253 голосами народних обранців.

Олексій Кулеба став віцепрем'єром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій. Його призначення підтримали 240 народних депутатів.

Світлана Гринчук стала міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів. За неї проголосували 246 парламентарів.

Матвій Бідний, який досі був виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту став повноцінним головою відомства. За нього проголосували 239 нардепів.

Микола Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. За таке рішення проголосували 252 народні депутати.

Наталія Калмикова отримала посаду міністра у справах ветеранів. Її кандидатуру підтримали 256 нардепів.

Герман Сметанін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Таке рішення підтримали 247 народних депутатів.

Віталій Коваль очолив Міністерство аграрної політики та продовольства. За це проголосував 251 народний обранець.

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, у Верховній Раді проголосували за звільнення кількох міністрів, але не вистачило голосів для ухвалення рішень щодо деяких важливих кандидатів.

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