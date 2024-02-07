"Велике перезавантаження": кого ще можуть звільнити "у пакеті" із Залужним

Під час ймовірної відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного своїх посад можуть позбутися його заступники, а серед вищого військового командування можуть відбутися перестановки.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, у командуванні ЗСУ не надто великий резерв, тому найімовірніше відбуватимуться рокіровки: “керівників секторів перемістять в центр, а із центру перемістять в сектори, або якось по-іншому буде відбуватися переміщення генералітету”.

“Очевидно, що всі чотири заступники [Залужного] підуть. Очевидно, що Шаптала (начальник Генштабу ЗСУ, – ТСН.ua) і можливо хтось із [його] заступників... Питання, на які позиції перемістяться Сирський, наприклад, і Буданов... Саме керівника ГУР називали, як ймовірного наступника на посту головнокомандувача, не знаю, наскільки це йому потрібно самому і хто тоді на його місце... Якщо з одного силового відомства на інше силове відомство – то ні до чого доброго це не призведе. Якщо це будуть підніматися заступники до рівня керівників – це в принципі певною мірою забезпечення спадковості політики... прогнозованість і послідовність”, - розмірковував експерт.

Віталій Кулик зауважив, що призначення можуть бути “неймовірними”, які не пов’язані з прогнозами чи логікою.

“Вони [кадрові призначення] можуть бути пов'язані з особистою відданістю, з наближеністю до тіла, з якоюсь яскравою ідеєю, яку запропонує кандидат на цю посаду... Але чим довше буде затягуватися це рішення, яким би воно не було, тим гірше для ситуації в військах, в суспільстві і в позиціонуванні на міжнародній арені", - резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Остання крапля: що поставило крапку у взаєминах Зеленського із Залужним?"

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Читайте також: