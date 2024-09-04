Велике "перезавантаження" уряду: хто сьогодні втратив свої посади, а хто залишається працювати

Нардеп розповів кого не вдалось сьогодні звільнити та чому.

Сьогодні у Верховній Раді проголосували за звільнення кількох міністрів, але не вистачило голосів для прийняття рішень по деякім важливим кандидатам.

Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк.

За його словами, сьогодні були звільнені:

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін (243 голоси).

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (проголосували 241 нардеп)

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець — звільнений 244 голосами.

Міністр юстиції України Денис Малюська — звільнений 249 голосами.

Також у відставку подав очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Рада його відставку не розглянула.

Водночас народним депутатам не вдалося звільнити з посади Голову Фонду державного майна України Віталія Коваля — лише 225 голосів набралося у залі. За звільнення з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук проголосували 214 депутатів. За відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки знайшлося лише 205 голосів.

Железняк повідомив, що попри те, що частина голосувань сьогодні провалилась, це тимчасове явище. Комітети вже повторно розглядають ці питання і завтра знову винесуть їх на голосування в залу. За його словами сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де обговорять нових кандидатів на міністерські посади. Формально, ситуація залишиться такою ж, як і раніше.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

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