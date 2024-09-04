Велике "перезавантаження" уряду: Рада сьогодні розгляне звільнення низки урядовців (список)

Спочатку голосування за звільнення урядовців відбудеться у комітетах, потім - у залі Ради.

У середу, 4 вересня, Рада розгляне звільнення низки урядовців, зокрема очільника МЗС Дмитра Кулеби, міністра юстиції Дмитра Малюськи, очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук та інших.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Він наголосив, що спочатку голосування за звільнення урядовців відбудеться у комітетах, потім - у залі Ради.

У відставку планують відправити:

Коваля (голову Фонду державного майна України),

Верещук (міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України),

Стефанішіну (віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції),

Стрілецького (міністра захисту довкілля та природних ресурсів України),

Малюську (міністра юстиції),

Кулебу (міністра закордонних справ України),

Камишина (міністра з питань стратегічних галузей промисловості).

"Далі сьогодні фракція Слуг і формальне винесення кандидатури + президент подає нового голову МЗС. Завтра відповідно призначення", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, вранці 4 вересня стало відомо, що Дмитро Кулеба подав у відставку із посади очільника МЗС.

Новини ТСН 09:00 4 вересня. Ракетний удар по Львову! Відставки міністрів!

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