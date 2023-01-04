Великі міста підготовлені найгірше: результати опитування про готовність до проблем з опаленням

До проблем з опаленням найкраще в Україні готові села, найгірше – великі міста.

У грудні 2022 року 74% українців вважали свої будинки готовими до можливих проблем з опаленням взимку. Найкраще ж готові жителі сіл та невеликих міст/селищ. Найгірше – великих міст.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з посиланням на результати опитування наприкінці грудня 2022 року:

швидше готові, але визнають, що треба утеплитися ще, 40% опитаних;

трохи підготувалися, але швидше не готові до проблем з опаленням – 13%;

зовсім не готові – 8%;

не можуть визначити рівень своєї готовності – 5%.

Водночас у КМІС зазначають: порівняно з вереснем 2022 року кількість повністю готових до перебоїв із теплом українців зросла на 10% – від 24% до 34%.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, запитання щодо готовності до проблем з опаленням узимку соціологи повторно ставили вже після масштабних руйнувань, які були завдані українській енергетичній інфраструктурі, а також після настання холодів. Тобто абсолютна більшість респондентів уже на практичному рівні мали досвід проблем і більш об’єктивно можуть оцінювати готовність свої родини.

"Поточні показники готовності є досить високими, зважаючи на фактичний рівень проблем в країні, і відображають, з одного боку, високий рівень оптимізму, а з іншого боку – високий рівень адаптивності до мінливих і часто дійсно складних реалій. Така адаптивність є важливою "цеглинкою" у загальній стійкості українського народу і є ще одним свідченням готовності чинити опір агресору і далі", - додав він.

Найбільшу готовність до проблем з опаленням демонструють мешканці заходу України: повністю готових там 43%, а майже готових – 40%. Найнижчу – на сході України: повністю готових 26%, а ось швидше готових – 42%.

Найвищий рівень готовності демонструють невеликі населені пункти, зокрема села, загальна готовність до перебоїв з опаленням у яких становить 84%. Далі йдуть:

міста/селища з населенням до 20 тис. мешканців – 80%;

міста з населенням від 20 тис. до 99 тис. жителів – 74%;

міста, в яких мешкає понад 100 тис. людей – 64%.

Нагадаємо, станом на початок грудня 2022 року окупанти пошкодили в Україні 350 газових об'єктів. За словами очільника "Нафтогазу" Юрія Чернишова, втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.

Однією з країн, яка допоможе пройти Україні цей складний опалювальний сезон, стала Норвегія. Україна отримає близько 350 млн куб. м газу від норвезької державної енергетичної компанії Equinor та 100 млн куб. м газу від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців.

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