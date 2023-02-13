"Великі події" на річницю вторгнення: Кулеба анонсував нові санкції проти РФ

Очільник МЗС України пояснив, що мав на увазі, заявивши про "великі події для РФ", які відбудуться 23-24 лютого.

Міністр закордонних справ України заявив, що ближче до річниці початку повномасштабної війни, 24 лютого, відбудуться події, які стануть чітким сигналом для президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, слід очікувати й нові санкції, повідомив очільник української дипломатії у ефірі телемарафону.

"У ООН, у Києві, у багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють чіткий сигнал Путіну: якщо ти граєш у війну на виснаження, і думаєш, що час на твоїй стороні, ти дуже помиляєшся, бо єдність з Україною зростає, і в цій війні ти програєш...", - заявив Кулеба.

У різних країнах та інституціях оголосять санкції проти РФ "під 24 лютого", і це також буде частиною сигналу, зазначив він.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба анонсував "великі події" на річницю повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що агресор "запам'ятає цей день".

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами Євросоюзу на минулому тижні оголосив перелік побажань щодо нових поставок озброєнь.

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