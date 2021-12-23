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Великі, штучні та живі: який вигляд мають ялинки в різних містах України

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Великі, штучні та живі: який вигляд мають ялинки в різних містах України

УНІАН

В деяких українським містах купили нові ялинки, а в деяких встановлюють минулорічні дерева.

Традиційно на День святого Миколая більшість міст України святково запалюють новорічні ялинки. Хтось робить це у перші дні грудня, а якісь міста цього року відмовились від урочистостей через карантинні обмеження. ТСН.ua зібрав різноманітні українські ялинки в одному матеріалі. 

Київ

Напередодні Дня Святого Миколая 18 грудня головну ялинку країни запалили вже традиційно на Софійській площі. Новорічне дерево прикрашають понад 20 тисяч іграшок – червоного та золотого кольорів, а над ялинкою сяє гірлянда у вигляді великого купола.

© УНІАН
УНІАН

Львів 

У місті Лева ялинку урочисто відкрили на площі біля Львівського театру опери та балету 17 грудня. Висота ялинки цього року складає 17 метрів.

© city-adm.lviv.ua
city-adm.lviv.ua

Одеса

Ялинка в Одесі традиційно розташувалася біля міської адміністрації на Думській площі. На честь свята учасники байкерського клубу проїхалися містом у нарядах дідів морозів.

© dumskaya.net/
dumskaya.net/

Харків

У Харкові головну ялинку міста запалили традиційно на площі Свободи. 19 грудня тут також запрацювали новорічний ярмарок та ковзанка просто неба.

© Харківська міська рада
Харківська міська рада

Вінниця

У Вінниці у Центральному парку відкрили Головну ялинку міста 19 грудня. Цьогоріч 28-метрова красуня має оновлене вбрання з новими іграшками та ілюмінацією. Основні кольори ялинки – синій, золотисто-жовтий та срібний. Дерево прикрашене іграшками у вигляді великих бурульок та куль – 30-40 сантиметрів, також квітами золотавого, срібного та синього кольорів.

© Вінницька міська рада
Вінницька міська рада

Житомир

У Житомирі новорічну ялинку відкрили біля міської ради на вулиці Михайлівській.

© Житомир.info
Житомир.info

Краматорськ

На площі Миру на День святого Миколая засяяла яскравими вогнями головна ялинка Краматорська. З нагоди свята тут відбулася святкова вистава та відкрився новорічний ярмарок.

© vp.donetsk.ua
vp.donetsk.ua

Кропивницький

Кропивницька ялинка вважається найдешевшою в Україні. Дерево заввишки – 14 метрів, хвоя на ялинці – штучна. Востаннє її оновлювали чотири роки тому. Нових іграшок теж не купували, 28 тисяч гривень витратили на гірлянди для фотозони. 

© Сайт міської ради Кропивницького
Сайт міської ради Кропивницького

Луцьк

У Луцьку на Театральному майдані засвітили одрази три ялинки. Тріо святково вбраних зелених красунь сяють тисячами золотих вогнів.

© Луцька міська рада
Луцька міська рада

Мукачево

Вже вшосте Мукачево зустрічає новорічно-різдвяні свята з штучною ялинкою. Цьогоріч її прикрасили понад сотнею іграшок та святковою ілюмінацією. Її висота – 15 метрів.

© zakarpattya.net
zakarpattya.net

Полтава

У Полтаві на Театральній площі 20-метрова ялинка засяяла 19 грудня. Безліч гірлянд, іграшок та прикрас на дереві сяють яскравими барвами.

© dumskaya.net/
dumskaya.net/

Суми

У Сумах на Театральній площі розташована штучна ялинка, яку придбали ще 2017 року за 1,5 млн грн. Вона — зменшена копія столичної ялинки зразка 2012-2013 року, заввишки майже 19 метрів, діаметр в її основі — близько 10 м.

© dancor.sumy.ua
dancor.sumy.ua

Ужгород

В Ужгороді ялинку встановили на пішохідній частині площі Шандора Петефі. Тут і будиночки новорічно-різдвяного ярмарку, і резиденція святого Миколая.

© zakarpattya.net
zakarpattya.net

Херсон

19 грудня головна ялинка міста відкрилась і в Херсоні.

©

Хмельницький

В Хмельницькому через карнтинні обмеження урочисте відкриття ялинки не проводили, втім новорічний ярмарок та ялинка відкриті на Проскурівській від початку грудня.

© Хмельницька міська рада
Хмельницька міська рада

Черкаси

На Соборній площі Черкас головна ялинка міста засяяла на День Святого Миколая 19 грудня. Поруч – запрацював різдвяний ярмарок із сувенірами та всілякими смаколиками.

© Черкаська міська рада
Черкаська міська рада

Чернівці

Цьогоріч головна новорічна ялинка у Чернівцях штучна. 18-метрове дерево міська влада придбала за майже 800 тисяч гривень.

© Чернівецька міська рада
Чернівецька міська рада

Чернігів

У Чернігові ялинка засяяла від початку грудня. Особливості цьогорічного дерева - вогні на ялинці засвічуються в унісон з музикою. 

© Чернігівська міська рада
Чернігівська міська рада

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