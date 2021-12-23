Великі, штучні та живі: який вигляд мають ялинки в різних містах України

Великі, штучні та живі: який вигляд мають ялинки в різних містах України

В деяких українським містах купили нові ялинки, а в деяких встановлюють минулорічні дерева.

Традиційно на День святого Миколая більшість міст України святково запалюють новорічні ялинки. Хтось робить це у перші дні грудня, а якісь міста цього року відмовились від урочистостей через карантинні обмеження. ТСН.ua зібрав різноманітні українські ялинки в одному матеріалі.

Київ

Напередодні Дня Святого Миколая 18 грудня головну ялинку країни запалили вже традиційно на Софійській площі. Новорічне дерево прикрашають понад 20 тисяч іграшок – червоного та золотого кольорів, а над ялинкою сяє гірлянда у вигляді великого купола.

УНІАН

Львів

У місті Лева ялинку урочисто відкрили на площі біля Львівського театру опери та балету 17 грудня. Висота ялинки цього року складає 17 метрів.

city-adm.lviv.ua

Одеса

Ялинка в Одесі традиційно розташувалася біля міської адміністрації на Думській площі. На честь свята учасники байкерського клубу проїхалися містом у нарядах дідів морозів.

dumskaya.net/

Харків

У Харкові головну ялинку міста запалили традиційно на площі Свободи. 19 грудня тут також запрацювали новорічний ярмарок та ковзанка просто неба.

Харківська міська рада

Вінниця

У Вінниці у Центральному парку відкрили Головну ялинку міста 19 грудня. Цьогоріч 28-метрова красуня має оновлене вбрання з новими іграшками та ілюмінацією. Основні кольори ялинки – синій, золотисто-жовтий та срібний. Дерево прикрашене іграшками у вигляді великих бурульок та куль – 30-40 сантиметрів, також квітами золотавого, срібного та синього кольорів.

Вінницька міська рада

Житомир

У Житомирі новорічну ялинку відкрили біля міської ради на вулиці Михайлівській.

Житомир.info

Краматорськ

На площі Миру на День святого Миколая засяяла яскравими вогнями головна ялинка Краматорська. З нагоди свята тут відбулася святкова вистава та відкрився новорічний ярмарок.

vp.donetsk.ua

Кропивницький

Кропивницька ялинка вважається найдешевшою в Україні. Дерево заввишки – 14 метрів, хвоя на ялинці – штучна. Востаннє її оновлювали чотири роки тому. Нових іграшок теж не купували, 28 тисяч гривень витратили на гірлянди для фотозони.

Сайт міської ради Кропивницького

Луцьк

У Луцьку на Театральному майдані засвітили одрази три ялинки. Тріо святково вбраних зелених красунь сяють тисячами золотих вогнів.

Луцька міська рада

Мукачево

Вже вшосте Мукачево зустрічає новорічно-різдвяні свята з штучною ялинкою. Цьогоріч її прикрасили понад сотнею іграшок та святковою ілюмінацією. Її висота – 15 метрів.

zakarpattya.net

Полтава

У Полтаві на Театральній площі 20-метрова ялинка засяяла 19 грудня. Безліч гірлянд, іграшок та прикрас на дереві сяють яскравими барвами.

dumskaya.net/

Суми

У Сумах на Театральній площі розташована штучна ялинка, яку придбали ще 2017 року за 1,5 млн грн. Вона — зменшена копія столичної ялинки зразка 2012-2013 року, заввишки майже 19 метрів, діаметр в її основі — близько 10 м.

dancor.sumy.ua

Ужгород

В Ужгороді ялинку встановили на пішохідній частині площі Шандора Петефі. Тут і будиночки новорічно-різдвяного ярмарку, і резиденція святого Миколая.

zakarpattya.net

Херсон

19 грудня головна ялинка міста відкрилась і в Херсоні.

Хмельницький

В Хмельницькому через карнтинні обмеження урочисте відкриття ялинки не проводили, втім новорічний ярмарок та ялинка відкриті на Проскурівській від початку грудня.

Хмельницька міська рада

Черкаси

На Соборній площі Черкас головна ялинка міста засяяла на День Святого Миколая 19 грудня. Поруч – запрацював різдвяний ярмарок із сувенірами та всілякими смаколиками.

Черкаська міська рада

Чернівці

Цьогоріч головна новорічна ялинка у Чернівцях штучна. 18-метрове дерево міська влада придбала за майже 800 тисяч гривень.

Чернівецька міська рада

Чернігів

У Чернігові ялинка засяяла від початку грудня. Особливості цьогорічного дерева - вогні на ялинці засвічуються в унісон з музикою.

Чернігівська міська рада

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