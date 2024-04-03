Великі статки і зв'язок з Татаровим: що відомо про ексрадника ОП, якого викрили на багатомільйонних зловживаннях на УЗ

ТСН.ua зібрав все, що відомо про Артема Шила і скандальну історію.

САП та НАБУ викрили організовану групу, що заволоділа 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці". Її очолював ексрадник ОП. Джерела ТСН.ua стверджують, що йдеться про колишнього радника Офісу президента і посадовець СБУ Артема Шила.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про фігуранта і скандальну історію.

Деталі схеми

За словами правоохоронців, організована група (ОГ) була створена у 2021 році, щоб контролювати гроші "Укрзалізниці.

Впродовж червня – грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних посадовців "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю.

Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами цинічно використано лист "Щодо загроз державній безпеці".

На розкраданні викрили колишнього радника ОП

Компанія-постачальник пов'язана з РФ та Білоруссю

Білоруське громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з РФ були проігноровані.

Цей "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, збільшеною майже вдвічі.

Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину. Суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

На розкраданні викрили колишнього радника ОП

Хто цей "таємничий" керівник ОГ, ім'я якого правоохоронці не називають

Одним з першим назвав ім'я за журналіст Олег Новіков, який веде паблік про справи НАБУ/САП.

"Серед підозрюваних: колишній радник Офісу президента, посадовець СБУ Артем Шило. Саме він, за версією слідства, очолює цю організовану групу. Його затримали", – зазначив журналіст.

Що у справі фігурує Артем Шило, писали і низка інших українських видань.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в коментарі ZN.UA підтвердив, що мова йде саме про Артема Шила.

Що відомо про Артема Шила

Артем Шило працює в СБУ від 2012 року. 2016 року став працювати у Департаменті протидії кіберзлочинам.

За інформацією видання "Наші гроші", на початку правління Зеленського Артем Шило працював в СБУ заступником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

У 2021 році з СБУ були звільнені безпосередній начальник Шила Олексій Корнійчук з Департаменту інформбезпеки та нинішній глава СБУ Василь Малюк, який на той час був першим заступником голови СБУ – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (главк "К").

Робота в ОП

У 2021 році Шило звільнився з СБУ та став радником Офісу президента.

В інтерв'ю BIHUS Info у листопаді 2022 року про свою нову роботу в ОП він розповідав лаконічно і неохоче.

Журналістка (Ж): Хто вас запросив в Офіс президента?

Шило (Ш): Це закрита інформація.

Ж: Кому ви там радили?

Ш: Я не радник особисто Андрія Борисовича (Єрмака) чи Олега Юрійовича (Татарова). Займався питанням реформування органів СБУ. Надавав консультації у приватному спілкуванні. (….) Консультував Татарова з приводу змін кримінально-процесуального законодавства.

Повернення до СБУ

Влітку 2022 року Шило повернувся на роботу до СБУ, де став керівником головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. У ЗМІ зауважили, що він повернувся до СБУ відразу після того, як службу очолив Василь Малюк.

За інформацією Forbes Україна, від березня 2024 року Шило більше не очолює головне управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, але залишився працювати у структурі Служби безпеки.

Скандали і зв'язок з Татаровим

У розслідуванні Лесі Іванової для Bihus.Info йшлося, що Артем Шило за десять років на держслужбі нібито накопичив майна майже на $4 млн.

"У анонімних замовних публікаціях його звинувачували у крадіжках грошей з банківських рахунків, нібито здійснених за допомогою хакерів, чию діяльність і контролював департамент (у сфері інформаційної безпеки. – Ред.) Шила", – пишуть "Наші гроші". Проте тоді жодних доказів корупції у діяльності посадовця не було.

Крім того, він "засвітитися" в скандалі з російським букмекером 1xBet, якому у квітні 2022 року в Україні дали ліцензію.

Скриншот зі статті InformNapalm

"Смотрящий за залізницею"

У деяких ЗМІ Шила називають "смотрящім за залізницею". Нібито посадовець був пов’язаний із Євгеном Лященком – колишнім керівником "Медіа групи Україна" Ріната Ахметова, який у 2021 році був призначений членом правління УЗ.

Зв'язок з Татаровим

Крім того, журналісти-розслідувачі стверджують, що Шило перебуває у дружніх відносинах із заступником керівника офісу президента України Олегом Татаровим.

Олег Татаров / Фото: УНІАН

За інформацією з відкритих джерел, його покійна мати Ольга Шило була завкафедрою кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Харків). Вона входила до редколегії журналу "Вісник кримінального судочинства" разом із нинішнім заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим.

Татарова критикують за те, що під час Революції Гідності він працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Татаров курував кримінальні провадження щодо активістів Євромайдану.

Статки

Розслідувачі "Схем" виявили, що родину Шила володіє маєтком під Києвом, оформленим на батька, який теж працював у СБУ. Йдеться про котедж у "Золоче" (село Вишеньки) в Бориспільському районі.

За інформацією розслідувачів, станом на 2022 рік, Шилу належали дві трикімнатні квартири в елітному ЖК "Новопечерські Липки". Ринкова вартість двох квартир сягає близько 720 тисяч доларів.

Фото: bihus.info

Його дружина Ірина у тому ж будинку мала двокімнатну квартиру вартістю 270 тисяч доларів та 360 кв. метрів комерційної нерухомості на 1,8 млн доларів. Ірина Шило також мала 275 кв. метрів площі у клубному будинку в центрі Києва, на Тарасівській. Вартість – близько 950 тисяч доларів.

Крім того на неї були оформлені два автомобілі Mercedes сукупною вартістю 115 тисяч доларів і Toyota Camry за 124 тисячі доларів.

Машини дружини Артема Шила / Фото: bihus.info

Саме на Ірину Шило оформлена більшість майна родини. Щоправда, успішною і багатою вона стала після весілля.

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НОВИЙ КОРУПЦІЙНИЙ СКАНДАЛ! Ексрадника Офісу президента піймали "на гарячому"!

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів.

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