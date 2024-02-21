“Великий брат стежить за тобою” або тотальна система контролю за українцями: що цього разу вигадали нардепи

Народні депутати від “Слуги народу” внесли законопроєкт про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та особистої інформації, зокрема — відцифрованого образу обличчя.

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті Верховної Ради України.

Незважаючи на те, що під час війни заборонено встановлювати навіть відеореєстратор на авто, народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. Відповідний законопроєкт 11031 зареєстрували нардепи від фракції “Слуга народу” В’ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.

Від має назву “Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки”.

Законопроєкт визначає такі поняття:

біометричні дані — персональні дані, отримані в результаті спеціального технічного опрацювання, що стосується фізичних, фізіологічних чи поведінкових ознак фізичної особи, таких як, зображення обличчя чи дактилоскопічні дані, голос, що дають змогу однозначно ідентифікувати або підтверджують однозначну ідентифікацію фізичної особи;

— персональні дані, отримані в результаті спеціального технічного опрацювання, що стосується фізичних, фізіологічних чи поведінкових ознак фізичної особи, таких як, зображення обличчя чи дактилоскопічні дані, голос, що дають змогу однозначно ідентифікувати або підтверджують однозначну ідентифікацію фізичної особи; відеоаналітика — автоматизований аналіз відцифрованих даних, отриманих за допомогою системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, що здійснюється з використанням спеціального програмного забезпечення;

— автоматизований аналіз відцифрованих даних, отриманих за допомогою системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, що здійснюється з використанням спеціального програмного забезпечення; відеомоніторинг — безперервний систематичний процес збору та обробки даних щодо стану публічної безпеки, який здійснюється засобами відеомоніторингу;

— безперервний систематичний процес збору та обробки даних щодо стану публічної безпеки, який здійснюється засобами відеомоніторингу; засоби відеомоніторингу — технічні засоби, які призначені для обробки даних (камери з функціями детектування обличчя, охорони периметру, керування трафіком тощо);

— технічні засоби, які призначені для обробки даних (камери з функціями детектування обличчя, охорони периметру, керування трафіком тощо); інцидент — запрограмована інформація про подію, предмет, особу чи транспортний засіб тощо, при фіксації яких у певних випадках системами відеомоніторингу стану публічної безпеки, відомчими системами відеомоніторингу підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та фізичних осіб, які повністю або частково здійснюють відеомоніторинг публічних місць формується відповідне повідомлення;

— запрограмована інформація про подію, предмет, особу чи транспортний засіб тощо, при фіксації яких у певних випадках системами відеомоніторингу стану публічної безпеки, відомчими системами відеомоніторингу підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та фізичних осіб, які повністю або частково здійснюють відеомоніторинг публічних місць формується відповідне повідомлення; користувачі системи відеомоніторингу стану публічної безпеки — уповноважені особи сил безпеки та сил оборони, органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування, яким в установленому порядку надано відповідні права доступу до інформації, що міститься в системі відеомоніторингу стану публічної безпеки тощо.

Для чого це потрібно

В якості мети у законопроєкті зазначається:

здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;

виявлення правопорушень та їх припинення;

встановлення та розшуку осіб, які переховуються;

створення умов для запобігання та подолання дитячої безпритульності та злочинності серед дітей;

безпеки на транспорті, у тому числі регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху;

здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон;

забезпечення безпеки дітей, учнів, студентів тощо.

“Обʼєкти відеомоніторингу”

Об’єктами відеомоніторингу будуть:

інформаційні об’єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби;

публічні місця;

інші території загального користування;

території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров’я та приміщення в них;

речі і предмети тощо.

Які дані та інформація будуть використовуватися

Ідентифікація інформаційного об’єкта “фізична особа” здійснюється на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу:

власне ім’я,

дата народження/смерті,

місце народження,

стать,

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи,

відомості про громадянство або його відсутність,

відцифрований образ обличчя особи,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону).

Права осіб, за якими “стежитимуть”

Зазначається, що кожна особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесено до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки, має право:

ознайомитися з даними відносно себе, що внесено до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки, якщо інше не встановлено законами України;

вимагати поновлення і виправлення інформації про себе;

на забезпечення захисту своїх прав, якщо запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;

на безоплатне отримання довідки про внесення інформації щодо себе до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки.

Пропонується, аби закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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