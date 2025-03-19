Великий обмін полоненими 19 березня: подробиці про звільнених українських військових (відео)

Серед врятованих з російського полону цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

У результаті останнього обміну полоненими 19 березня додому повертається 197 наших захисників.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли деталі, кого саме вдалося звільнити.

Серед звільнених:

воїнів ЗСУ – 149,

ТрО – 4,

ВМС – 11,

Нацгвардійців – 8, у тому числі троє з "Азову",

ДПСУ – 3.

Звільнені полонені по напрямках:

Захисники Маріуполя – 31 (у т.ч. оборонці “Азовсталі” – 18),

З Донеччини – 74,

Луганщини – 39,

Харківщини – 8,

Херсонщини – 5,

по двоє – з Миколаївщини, Запорізької, Сумської області, Курщини.

Серед врятованих з російського полону цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

Зазначається, що повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми.

"На українській землі усі звільнені отримають належну медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації та зможуть реінтегруватися в суспільство. Також усі звільнені отримають одноразову матеріальну допомогу та належні їм виплати грошового забезпечення за весь час перебування у ворожій неволі", – запевнили в Координаційному штабі.

Обмін полоненими 19 березня (9 фото)

Також у Коорштабі опублікували зворушливе відео зустрічі звільнених з полону військових.

Україна звільнила 197 захисників: нове відео з обміну

Нагадаємо, що Путін у розмові з Трампом пообіцяв, що 19 березня відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною. РФ обіцяла повернути за обміном 175 українських полонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей обмін готувався ще до розмови Трампа з Путіним.

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