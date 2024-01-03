Великий обмін полоненими: скільки українців всього вже звільнили і що планують далі

У ГУР запевнили, що Україна готова на різні кроки для того, щоб повертати своїх людей.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону було звільнено 2828 українців. Сьогодні, 3 січня, відбувся найбільший обмін полоненими за час повномасштабного вторгнення – 230 українських захисників повернулися додому.
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Подяка державі, яка бореться і боролася за їхне повернення, і продовжує боротися за повернення усіх. Це справді важливо і це символ того, що кожен має повернутись додому. Такої роботи ще дуже багато, тому сьогодні – справді важлива подія. Власне 2828 українців вже звільнено з ворожого полону за період повномасштабного вторгнення і, безумовно, ця робота буде тривати… Україна готова на найбільш різноманітні кроки для того, щоб повертати своїх людей – і військових, і цивільних", – сказав Юсов.
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Керівник ГУР Кирило Буданов додав, що обмін був дуже складним і його вдалося організувати через значний проміжок часу.
"Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити", – зазначив Буданов.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що частина звільнених з полону українців вважалася зниклими безвісти.
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