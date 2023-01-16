Великий піст 2023 року вже зовсім скоро: через ранній Великдень

Великий піст допомагає вірянам підготувати тіло та душу до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа. Він завжди закінчується напередодні Великодня і триває сім тижнів. Коли починається Великий піст 2023 року і що можна їсти в цей період — читайте в матеріалі ТСН.ua.

2023 року Великдень вважається раннім, адже припадає на 16 квітня. Тому і Великий піст розпочнеться вже зовсім скоро. Традиційно він триває сім тижнів перед Воскресінням Христовим. Тобто 2023 року він триватиме від 27 лютого до 15 квітня.

Великий піст: що про нього потрібно знати

Великий піст складається з Чотиридесятниці та Страсної седмиці. Остання — це тиждень напередодні Великодня. Чотиридесятницю встановили на честь сорокаденного посту, якого дотримувався Спаситель. А Страсна семидниця вшановує пам'ять останніх семи днів Ісуса Христа перед розп'яттям на хресті. В загальному Великий піст завжди триває сім тижнів, або 48 днів.

Церква наголошує, що піст — це не лише дотримання обмежень в їжі. Також віряни повинні проводити ці дні в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах.

Що можна їсти у Великий піст 2023: меню за днями

Великий піст: що можна їсти / Фото: Pexels

Варто звернути увагу, що дотримуватися обмежень у їжі можуть лише фізично здорові люди. Піст заборонений дітям, вагітним жінкам, людям похилого віку і тим, хто має будь-які хронічні захворювання.

Перший та останній тиждень вважаються найсуворішими. В понеділок, середу та п'ятницю в ці тижні можна вживати лише ті продукти, які не піддавалися термічному обробленню. У вівторок та четвер можна їсти гарячі страви, але без олії і лише ввечері.

Певні послаблення Церква дозволяє у суботу та неділю. Вірянам дозволено вживати гарячу їжу з олією. А також пригубити червоного вина.

Останній тиждень посту, який називається Страсна седмиця, має особливий день — п'ятницю. Цього дня віряни можуть їсти лише вчорашній хліб та пити воду. А у суботу приймання їжі взагалі заборонено.

У другий-шостий тижні меню за днями може виглядати так:

Понеділок — на сніданок можна заварити гречану кашу на воді, на обід приготувати капустяний суп та картопляні котлети, на десерт з'їсти фрукти, а на вечерю випити чаю без цукру.

Вівторок — вранці можна з'їсти смачну вівсяну кашу, на обід — вермішелевий суп, салат з овочів, перлову кашу з грибами. Від вечері краще утриматися.

Середа — розпочати день можна з рисової каші, а на обід з'їсти гриби і салат з капусти. Вечерю краще пропустити.

Четвер — на сніданок чудовим варіантом стане кукурудзяна каша і сухофрукти, на обід підійде солянка та овочевий салат, а на вечерю — картопляне пюре і домашні заготовлення.

П'ятниця — спробуйте ячну кашу, зваріть гороховий суп, а також зробіть фруктовий салат, на вечерю можна поласувати гречкою під грибною підливою.

Субота — початок дня буде чудовим з вінегретом, а на обід можна приготувати рисову кашу з чорносливом і курагою, на вечерю можна зробити макарони та салат.

Неділя — вівсяні пластівці на воді можуть стати сніданком, на обід можна з'їсти пісний борщ та смажену картоплю, а на вечерю відварений рис з цибулею та морквою.

Взагалі на Великий піст можна експериментувати. Головне — виключити з меню всі продукти тваринного походження. А це молоко, сир, сметана, яйця, м'ясо та риба. Можете без проблем вживати макарони, різні крупи, овочі та фрукти, сухофрукти і зелень, домашні заготовлення та овочеву консервацію.

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