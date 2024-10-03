"Великий салют" для "фюрера": експерт назвав дату, коли РФ може масовано атакувати Україну

Армія Російської Федерації може готувати потужний удар Україні 7 жовтня, адже цього дня їхній "фюрер" Володимир Путін святкує День народження.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, пише "Главред".

"Очевидно, що, обмеживши удари у вересні, росіяни готують або "великий салют" на день народження воєнного злочинця Путіна (7 жовтня), або ґрунтовно готуються до опалювального сезону в Україні", - наголосив фахівець.

Коваленко наголосив, що російська армія не застосовувала крилаті ракети морського базування "Калібри" вже місяць. За його підрахунками, протягом цього періоду агресорка могла накопичити ще щонайменше 30 одиниць.

"Наприклад, востаннє Х-101/555 застосовувалися 4 вересня. За цей час лише за допомогою власного виробництва у Росії виготовлено понад 60 одиниць ракет. А з огляду на останнє застосування КРМБ "Калібр" (26 серпня), можна говорити про накопичення вже понад 30 одиниць (за рахунок виробництва)", - заявив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан заявив, що Росія готова завдати масованого ракетного удару по Україні. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

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