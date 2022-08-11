"Великий удар по російському істеблішменту": генерал Маломуж про вибухи у Криму і використання української агентури

Зокрема, завдяки українській агентурі, яка могла бути на базі.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

"Я думаю, що в цій ситуації немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних. Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів.Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях", - говорить Маломуж.

На його думку, можливо, спрацював фактор перебування на цих об'єктах української агентури.

"Можливе проведення глибинної спецоперації нашими спецслужбами. Ми могли використовувати людей, які безпосередньо бували на цьому об'єкті, служили там або, можливо, тих, хто цільовим чином був спрямований сюди. Я схиляюся до версії, що це підготовлена операція зі знищення конкретного об'єкта з літаками та ракетними засобами, які активно використовуються проти України. Можливо, з використанням сил та засобів наших спецслужб для того, щоб провести комплексну операцію у кількох місцях одразу", - говорить Микола Маломуж.

Він додав, що навіть якщо причина вибухів інша, у будь-якому разі цей факт має велике військово-політичне значення, бо є реакція у світі, зокрема, яка реакція українців на цю подію. Це піднімає дух військовим, це означає, що ЗСУ можуть діяти вже на території Криму.

"І, звичайно, це дуже великий удар по російському істеблішменту, військовому та цивільному населенню, особливо кримчанах. Ми бачили паніку, виїзд із території Криму відпочивальників. Це підриває авторитет Росії, авторитет їхніх збройних сил, показує, що загроза для росіян можлива вже не лише у Криму, а й в інших регіонах, звідки завдають ударів", - говорить генерал.

Микола Маломуж говорить, що з огляду на те, що Україна отримує новітні засоби і може запобігати ударам, насамперед, із полігонів, із центрів пуску ракет, наприклад, "Іскандерів", із центрів розміщення авіації. Це засоби, які зараз прямо загрожують Україні.

"По Кримському мосту, гадаю, найближчим часом таких активних операцій не проводитиметься з низки причин. По-перше, звісно, він дуже захищений, нейтралізувати його складно. Це не Антонівський міст, по якому ми можемо завдавати системних ударів. Для того, щоб нейтралізувати Кримський міст, щоб зруйнувати його, потрібні дуже великі й бойові засоби та засоби придушення системи ППО, які там розгорнула Росія. Але я гадаю, що ця мішень також у перспективі", - сказав Маломуж.

Він вважає, що у разі проведення наступальних операцій масштабного характеру, наприклад, на Херсонському, Запорізькому напрямку, Кримський міст може стати основною ціллю масованого удару в процесі наступу, коли буде перспектива оточення угруповання ворога на півдні.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Сакі" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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