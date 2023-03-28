Великодній кошик 2023 року: наскільки вдарять по гаманцях українців ціни на продукти

2023 року православні християни святкують Великдень 16 квітня. Тому думати про великодній кошик потрібно вже зараз. Чи сильно вдарить він по гаманцях українців — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Останні місяці ціни на продукти постійно зростають. Тому не дивно, що українців хвилює запитання, у скільки обійдеться цьогорічний великодній кошик. Відповідь на нього у етері телемаратону дав виконавчий директор Економічного дискусійного клуба Олег Пендзин.

За словами експерту, вартість на товари буде зростати співвідносно до попиту на ті чи інші продукти. Адже до свят люди почнуть купувати все необхідне для великоднього кошика.

Що стосується ціни на яйця, то за останній рік, вона виросла приблизно на 80%. Однак останні два місяці помітний спад вартості саме на ці продукти. Можливо в переддень Великодня спостерігатиметься зростання цін. На думку Олега Пендзина до 5%.

Експерт переконаний, що традиційні сезонні коливання можуть торкнутися і борщового набору. А ось вартість ковбас, сирів і масла, за словами, Пендзина, можуть показати незначний ріст на 25-30%, що не сильно вдарить по гаманцям українців. Така ж ситуація очікує м'ясо і молочні продукти, де ціни можуть зрости на 5-7%.

Очікувати сильної маніпуляції цінами не варто, адже за останній рік доходи впали приблизно на 25%.

Натомість на алкогольні напої ціни не повинні змінюватися взагалі. Експерт вважає, вони вже здорожчали місяць тому, тому рости поки не будуть.

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