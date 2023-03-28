Великодній кошик: як його правильно скласти, що символізує кожен продукт

Вже зовсім скоро в Україні будуть святкувати найсвітліше і найочікуваніше церковне свято — Великдень. Що має бути у великодньому кошику — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Що символізують продукти у великодньому кошику: як його скласти на свято
В різних регіонах України склад великоднього кошика може трішки змінюватися, але не суттєво. Кожен предмет в ньому несе символічне значення, про яке варто знати вірянам. Що має бути у великодньому кошику і чому:
- Паска — символ труни Господньої;
- Писанки або крашанки — означають початок нового життя, є одним з найголовніших атрибутів Великодня;
- Буженина, ковбаса, інколи сало — символи жертв, які викупають гріхи людей;
- Домашнє вершкове масло — роблять його зазвичай у формі овалу або можуть замінити на круглий сир;
- Хрін — символізує силу духу;
- Запалена свічка — її вставлять у паску під час служби.
Великодній кошик накривають вишитим рушничком, бажано створеним власноруч. Також його можна прикрасити яскравими стрічками, гілочкою вічнозеленого дерева чи весняними квітами, які символізують вічність.
Дуже важливо покласти у великодній кошик стільки їжі, скільки зможуть з'їсти члени вашої родини під час Великодня. Продукти, які були освячені в церкві, викидати заборонено. Однак ви завжди можете поділитися ними із тими, хто їх потребує.
Що не можна класти у великодній кошик
За церковними правилами не дозволено класти у великодній кошик алкогольні напої. Однак в цьому правилі є вийняток — червоне церковне вино, яке символізує кров Христа. Проте в кожному храмі можуть бути свої порядки, тому варто заздалегідь дізнатися про них.
Також у великодній кошик не кладуть:
- кров'яну ковбасу;
- коштовності, прикраси, гаманець, ключі, гроші та інші матеріальні цінності;
- овочам та фруктам не місце у кошику;
- не потрібно ставити перець та сіль;
- заборонені гострі предмети, типу ножа.
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