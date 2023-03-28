Великодній кошик: як його правильно скласти, що символізує кожен продукт

Вже зовсім скоро в Україні будуть святкувати найсвітліше і найочікуваніше церковне свято — Великдень. Що має бути у великодньому кошику — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що символізують продукти у великодньому кошику: як його скласти на свято

В різних регіонах України склад великоднього кошика може трішки змінюватися, але не суттєво. Кожен предмет в ньому несе символічне значення, про яке варто знати вірянам. Що має бути у великодньому кошику і чому:

Паска — символ труни Господньої;

— символ труни Господньої; Писанки або крашанки — означають початок нового життя, є одним з найголовніших атрибутів Великодня;

— означають початок нового життя, є одним з найголовніших атрибутів Великодня; Буженина, ковбаса, інколи сало — символи жертв, які викупають гріхи людей;

— символи жертв, які викупають гріхи людей; Домашнє вершкове масло — роблять його зазвичай у формі овалу або можуть замінити на круглий сир;

— роблять його зазвичай у формі овалу або можуть замінити на круглий сир; Хрін — символізує силу духу;

— символізує силу духу; Запалена свічка — її вставлять у паску під час служби.

Великодній кошик накривають вишитим рушничком, бажано створеним власноруч. Також його можна прикрасити яскравими стрічками, гілочкою вічнозеленого дерева чи весняними квітами, які символізують вічність.

Дуже важливо покласти у великодній кошик стільки їжі, скільки зможуть з'їсти члени вашої родини під час Великодня. Продукти, які були освячені в церкві, викидати заборонено. Однак ви завжди можете поділитися ними із тими, хто їх потребує.

Що не можна класти у великодній кошик

За церковними правилами не дозволено класти у великодній кошик алкогольні напої. Однак в цьому правилі є вийняток — червоне церковне вино, яке символізує кров Христа. Проте в кожному храмі можуть бути свої порядки, тому варто заздалегідь дізнатися про них.

Також у великодній кошик не кладуть:

кров'яну ковбасу;

коштовності, прикраси, гаманець, ключі, гроші та інші матеріальні цінності;

овочам та фруктам не місце у кошику;

не потрібно ставити перець та сіль;

заборонені гострі предмети, типу ножа.

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