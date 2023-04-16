Великоднє богослужіння в УГКЦ: онлайн-трансляція

Цього року через російську агресію в Україні та можливі провокації окупантів вірян просять не йти до храмів, а приєднуватися до богослужінь онлайн.
Православні та греко-католики в Україні цими вихідними відзначають одне з найбільших свят церковного календаря — Воскресіння Христове.
Освятити паски у головному храмі греко-католиків у столиці можна було вже у суботу 15 квітня о 15:00.
Пасхальна ранкова служба у соборі розпочнеться о 7:30 у неділю, після якої відбудеться освячення пасок.
Онлайн-трансляція служби буде доступна на Youtube-каналі.
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