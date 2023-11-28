Великодушно самоліквідувався: в Україні загинув генерал-майор армії РФ Завадський (фото)

В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський. Попередньо, окупант підірвався на міні.

Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан "Штірліц".

Як наголосив боєць, ця інформація потребує уточнення.

Хто такий Завадський

За даними аналітиків, генерал-майора Володимир Завадського, який був командувачем Таманською дивізією, буцімто поранили під Ізюмом Харківської області, проте евакуювали із зони бойових дій. Обіймав посаду заступника командира 14-го Армійського корпусу.

Символічно, що портрет Завадського у РФ використовували для реклами військової служби за контрактом. Втім, найкращим промороликом для майбутніх російських військових все-таки стане історія про нетривале життя та яскраву загибель російського окупанта. Іншого фіналу тим, хто прийшов на чужі землі, годі й чекати.

Володимир Завадський

Раніше на Херсонщині загинув медійно відомий окупант. Він вірив у долю, яка "рятує сильних".

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