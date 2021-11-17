Вellingcat опублікував нові деталі розслідування щодо "вагнерівців"

Про витік інформації з української сторони розслідувачі не повідомляють.

Група розслідувачів Вellingcat оприлюднила розслідування про так званий "вагнергейт" - ймовірно зірвану спецоперацію із затримання російських найманців, причетних до воєнних злочинів на сході України.

Про це йдеться на сайті The Insider.

Зазначається, що ідея спецоперації розпочалася ще у 2018 році, коли розвідники дізналися, що бойовики повертаються до рідних сіл Росії, сидять без роботи, спиваючись та впадаючи в депресію – це стало можливістю для спецслужб.

Вагнерівців вдалося заманити у Мінськ, а звідти вже мали доправити на територію України. Однак останній етап не відбувся. Британські розслідувачі вважають, операцію відклали через домовленості про режим тиші на Донбасі. Принаймні так їх запевнили троє колишніх співробітників українських спецслужб.

Додамо, що напередодні свої попередні висновки щодо цієї справи оприлюднила тимчасова слідча комісія Верховної ради.

"ТСК вважає, що затримання 33 найманців було очікуваним наслідком роботи білоруських спецслужб в умовах посиленого контррозвідувального режиму напередодні президентських виборів. ТСК підтверджено, що розмова президента України з очільником республіки Білорусь Лукашенком відбулася після затримання 33 найманців білоруськими спецслужбами", - зазначила раніше голова комісії Мар’яна Безугла.

Кажуть, слідів витоку інформації з українською сторони вони не знайшли, українські спецслужби займалися лише документуванням злочинів "вагнерівців" на території України, а з моменту затримання їх у Мінську, Росія розгорнула дезинформаційну операцію для провокування недовіри до українських органів влади.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців". Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського .

. Все було продумано до найдрібніших деталей: Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців". Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки.