Величезна група ухилянтів тікала до Словаччини: їх переслідували дроном і зупиняли пострілами (відео)

На кордоні зі Словаччиною затримали велику групу чоловіків, що планували втекти з України.

Затримані ухилянти

Затримані ухилянти / © ДПСУ

На Закарпатті, поблизу села Палло Ужгородського району, затримали 19 громадян України, які намагалися незаконно втекти до Словаччини.

Про це передає Держприкордонслужба.

Прикордонники зафіксували наближення кількох груп невідомих за допомогою камер відеоспостереження. Їхнє подальше пересування відстежували безпілотником.

Ухилянти не відреагували на вимогу прикордонного наряду зупинитися, тож військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору.

Чоловіків затримали поряд з кордоном. Спершу — 18 осіб з різних регіонів України. Згодом прикордонники виявили ще одного правопорушника, який відстав від решти.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин їх буде притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст.204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Правоохоронці розшукують осіб, причетних до організації цього «переходу».

Раніше повідомлялося, що двоє черкащан тікали до Білорусі і напали на прикордонника.

