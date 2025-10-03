"Велика атака на Крим": у ЗСУ прокоментували заяву Sky News про масштабну операцію

Крим.

Днями військовий експерт Sky News Майкл Кларк заявив, що ЗСУ можуть ще до зими здійснити "велику атаку на Крим". Втім, українські військові кажуть, що говорити про подібні операції "дуже зарано".

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "КИЇВ24".

Зауважимо, у припущенні американського аналітика йдеться про спробу висадити десант на півострові або вдарити по Кримському мосту.

"Якщо йдеться про подібні наступальні операції, то слід розуміти, що для цього ЗСУ треба форсувати річку Дніпро, що досить складно навіть за кращих погодних умов. Поки ми не побачимо якоїсь широкої наступальної операції, кампанії з суходолу, заходження по коридорах в Крим, говорити про якісь подібні акції, мабуть, дуже і дуже зарано", — наголосив Плетенчук.

З його слів, для серйозного прориву треба накопичення. Однак, відповідно, ворог це обов'язково помітить. Тобто, неочікувано зробити це не вийде, пояснив представник ВМС.

Sky News про "велику атаку на Крим"

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк висловився про те, що до зими Україна може здійснити "якусь велику атаку на Крим". Це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту.

"Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як справи в Україні", — наголосив він.