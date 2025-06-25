Велика Британія надасть Україні 350 ракет за рахунок Росії: деталі

Велика Британія / © pixabay.com

Реклама

Британський уряд надасть Україні 350 зенітних ракет ASRAAM. Новий пакет буде сплачено коштом 70 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих від відсотків за конфіскованими російськими активами.

Про це пише Politico.

Прибувши до Гааги, Стармер заявив, Росія, а не Україна, має заплатити ціну за варварську та незаконну війну Путіна.

Реклама

«Тому буде правильно, якщо ми направимо доходи від конфіскованих російських активів на забезпечення України необхідною їй протиповітряною обороною», — наголосив він.

Стармер додав: «Наша підтримка ніколи не захитається». Він також повторив свій заклик до президента Росії Володимира Путіна повернутися за стіл переговорів у мирних переговорах, які зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, у Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі йшлося про координацію дипломатичних зусиль у багатосторонніх форматах, розвиток спільних оборонних ініціатив і подальше посилення санкційного тиску на РФ.

Він додав, що необхідно посилити співпрацю в межах коаліції охочих, особливо щодо безпекових гарантій для України.

Реклама

За інформацією пресслужби, у центрі уваги також було питання стабільного фінансування оборонних проєктів, включно з виробництвом дронів-перехоплювачів і дронів великої дальності, а також розширення потенціалу протиповітряної оборони.