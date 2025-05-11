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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Велика Британія працює над відновленням авіасполучення з Україною — Стармер

Процес відновлення авіасполучення займе певний час.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Премʼєр Британії Кір Стармер

Премʼєр Британії Кір Стармер / © Associated Press

Велика Британія працює над відновленням авіасполучення з Україною одразу після припинення вогню.

Про це заявив премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.

Він заявив, що процес відновлення авіасполучення займе певний час.

«Я радий, що британські експерти працюють на місцях, щоб підтримати відновлення авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню… Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз’єднати сім’ї, розлучені війною», — заявив Стармер.

Він додав, що Велика Британія хоче бачити Україну безпечною та процвітаючою.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Росія є єдиною країною, яка є перешкодою для встановлення миру в Україні.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що країна запроваджує проти держави-агресорки Росії найбільший пакет санкцій за всю історію їхнього застосування.

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