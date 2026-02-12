- Дата публікації
Велика Британія виділить кошти на посилення ППО України: яка сума
Перед засіданням міністрів НАТО у Брюсселі міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про додаткову фінансову підтримку України для зміцнення її ППО.
Британський уряд виділяє чергову фінансову допомогу на протиповітряну оборону України. Сума складе 500 млн фунтів.
Про це заявив міністр оборони Джон Гілі перед початком засідання союзників у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондентка «Європейської правди».
«Сьогодні ми підтверджуємо надання додаткових 500 млн фунтів на термінові потреби української протиповітряної оборони», — зазначив міністр.
Гілі підкреслив, що активна участь Великої Британії у спільних проектах НАТО та підтримка України демонструють відданість Лондона глобальній безпеці та будівництву нової європейської системи безпеки.
«Я горджуся нашими Збройними силами, лідерством країни та відданістю союзникам. Ми стоятимемо разом з вами, захищатимемо вас і боротимемося у нову еру загроз», — додав Гілі.
Раніше Європарламент схвалив новий кредит для України на 90 млрд євро.
Відомо, що 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку, що надаватиметься через механізм ЄС для України. Ще 60 мільярдів — на зміцнення оборонного потенціалу України та підтримку закупівель військового обладнання.