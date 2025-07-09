Велика чистка на митниці: які злочинні схеми виявили правоохоронці

Спецоперація на митниці / © Офіс Генерального прокурора

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У трьох областях України та місті Києві правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої припинили злочинні схеми на митниці. До «великої чистки» були залучені співробітники СБУ, ДБР, Нацполіції та БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

У Києві було затримано директора Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України.

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Залучивши посадових осіб ГО «Міжнародна дипломатична місія „Організація Безпеки Спільноти Європи“, він організував продаж фальшивих посвідчень ОБСЄ громадянам України.

Ці «посвідчення» надавали змогу уникнути мобілізації.

© Офіс Генерального прокурора

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання 6,8 тисяч доларів за виготовлення чергової партії фальшивих документів. Готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1, ч.3 ст. 369-2 КК України.

© Офіс Генерального прокурора

На Чернівецькій митниці було проведено обшуки в межах розслідування контрабанди цигарок.

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За даними слідства, навесні цього року через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне» Чернівецької митниці з території України до Румунії було незаконно вивезено велику партію тютюнових виробів, задекларованих як «мінеральна вата».

© Офіс Генерального прокурора

Вантажівку з контрабандним вантажем затримали румунські прикордонники. У транспортному засобі виявлено та вилучено понад 130 тисяч пачок сигарет.

© Офіс Генерального прокурора

Перевіряється можлива причетність посадових осіб митниці до організації контрабандного каналу.

В Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці на вимаганні у підприємців хабарів за безперешкодне вивезення товарів з України.

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Крім цього проведено обшуки у посадовців одного з митних постів на Одещині, які за митне оформлення продукції без сплати митних платежів отримували неправомірну вигоду.

Посадовців Волинської регіональної митниці підозрюють у завданні збитків державному бюджету на майже 2,7 млн грн. Їх викрито на безпідставному оформленні безмитного імпорту автомобілів іноземного виробництва.

За процесуального керівництва прокурорів триває досудове розслідування за виявленими фактами протиправної діяльності посадовців митних органів.

Нагадаємо, на Львівській митниці затримали незвичайну партію «живого товару», який намагалися нелегально переправити до Польщі.

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