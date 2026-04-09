Великдень 2026: чи скоротять комендантську годину та обмеження в регіонах України

Комендантська година на Великдень 2026 / © Associated Press

Реклама

Напередодні Великодня про скасування комендантської години не йдеться. Щодо обмежень, то і вони залишаються чинними під час святкувань.

Про це повідомляє місцева влада в різних регіонах України, передає ТСН.ua.

Комендантська година на Великдень 2026 у Києві

Комендантська година у Києві на Великдень діятиме без змін — від півночі до п’ятої ранку, зазначила речниця поліції Києва Ганна Страшок в ефірі "Київського часу«.

Реклама

Проте є храми, в яких богослужіння відбуватимуться і вночі.

Вона додала, якщо громадяни планують долучитися до нічної служби, їм слід спланувати все так, щоби або встигнути повернутись додому до початку комендантської години, або перебувати у церкві після її початку.

Проте, якщо людина вийде з церкви на вулицю від опівночі до п’ятої ранку, це не буде вважатися грубим порушенням.

«Ми всі з розумінням ставимося, якщо є якась форс-мажорна ситуація, або якась потреба вийти, чи повернутися додому в разі необхідності. Працівники поліції з розумінням до цих ситуацій ставляться», — пояснила Страшок.

Реклама

Якою буде комендантська година на Великдень у різних областях України

У більшості регіонів України графік комендантської години залишається без змін. Це означає, що нічні богослужіння проходитимуть за закритими дверима, лише за участю духовенства.

В Кропивницькому, можливо, скоротять нічні обмеження, щоб мешканці могли швидше потрапити до храмів уранці, повідомляє «Судово-юридична газета». Такий варіант розглядає влада.

На Львівщині, за словами начальника ОВА Максима Козицького, на Великдень, як і щодня, комендантська година залишається незмінною: від 00:00 до 05:00.

«У цей час перебувати на вулиці чи в громадських місцях можна лише якщо маєте спеціальну перепустку. Також на засіданні Ради оборони Львівської області вирішили посилити заходи безпеки у місцях масового перебування людей упродовж 10-13 квітня. Правоохоронці, СБУ та Нацгвардія працюватимуть у посиленому режимі і можуть попросити вас показати документи», — повідомив Козицький.

В Одесі і області комендантська година діятиме у звичному режимі — з 00:00 до 05:00.

На Вінниччині, за повідомленням Ради оборони області, заборонено будь-які масові заходи поза храмами до кінця року. Освячення великодніх кошиків відбуватиметься протягом суботи та неділі, щоб уникнути скупчення людей.

Прифронтові та прикордонні зони

Найсуворіші обмеження залишаються у регіонах із високою мінною небезпекою або загрозою атак БпЛА.

Реклама

Харків: закриті для відвідування кладовища №13, 15 та 17, а також Меморіал жертвам тоталітаризму.

Харківська область, Богодухівська громада: заборонено підходити до кладовищ у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Повна заборона на відпочинок біля водойм.

Херсонщина: богослужіння під час комендантської години суворо заборонені, виняток — поховальні процесії.

Донеччина: у Дружківці та низці громад поблизу лінії розмежування діє часткова або повна заборона на відвідування місць поховань.

Незважаючи на обмеження, великі міста намагаються забезпечити логістику для тих, хто планує відвідати родичів або храми у безпечних зонах.

Як працюватиме транспорт на Великдень

Додаткові маршрути запустять у Дніпрі, Миколаєві, Сумах та Тернополі. Там курсуватимуть спеціальні автобуси до відкритих кладовищ.

Робота транспорту в місті змінюється у Кропивницькому. Напередодні свята він курсуватиме до 22:00, а у святковий день почне роботу з п’ятої ранку. Поліція тимчасово обмежить рух транспорту біля окремих храмів у дні богослужінь.

Нагадаємо, Україна виступила з ініціативою припинити вогонь на Великдень. В Кремлі натомість заявили, що президент Росії Володимир Путін не ухвалював рішень щодо великоднього перемир’я з Україною.

Реклама

Вожночас у Москві не втомлюються стверджувати, що, мовляв, прагнуть до миру і традиційно звинуватили Київ у небажанні «ухвалити рішення для виходу на мир, а не на перемир’я».