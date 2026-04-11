Великдень 2026: які головні заборони та обмеження діятимуть в Україні

На Великдень у більшості регіонів України комендантську годину не скасовують

Реклама

2026 року Великдень в Україні відзначатимуть в умовах підвищених заходів безпеки. Через війну місцева влада запроваджує обмеження на богослужіння, відвідування кладовищ і масові зібрання в низці областей.

У прифронтових і небезпечних регіонах запровадили найсуворіші правила

Харківщина

У Харківській області заборонили відвідування частини кладовищ через загрозу дронів і мін. У прикордонних громадах діє повна заборона на візити до місць поховань, особливо в зоні до 5 км від кордону.

Херсонщина

На Херсонщині через обстріли вже пошкоджено 43 релігійні об’єкти та 15 повністю зруйновано. Рада церков рекомендує повністю заборонити богослужіння у комендантську годину. Освячення кошиків радять проводити на вулиці без скупчень.

Реклама

Вірянам заборонено перебувати у церквах прибережної зони.

Донецька область

На Донеччині ситуація ще складніша. У Дружківці повністю заборонили масові заходи та відвідування кладовищ, а комендантська година триває з 15:00 до 11:00. Вірян закликають утриматися навіть від відвідування храм.

Дніпропетровська область

Комендантську годину не змінюватимуть. Водночас у регіоні посилять заходи безпеки, збільшать кількість патрулів та контроль біля храмів і кладовищ. Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Запорізька область

Комендантська година діє, тому святкові богослужіння розпочнуться лише зранку — орієнтовно від 06:00. Освячення кошиків триватиме протягом дня, щоб уникнути скупчення людей.

Реклама

Миколаївська область

Комендантська година не змінюється — від 00:00 до 05:00. Поліція працюватиме у посиленому режимі, можливі вибіркові перевірки.

Сумська область

У регіоні діє одна з найдовших комендантських годин — від 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спецперепусток.

Хмельницька область

Комендантську годину скоротили — вона триватиме від 00:00 до 03:00.

Львівська область

Обмеження залишаються стандартними — від 00:00 до 05:00. У святкові дні посилять перевірки та кількість патрулів.

Реклама

Київ, Київська область

У Київській ОВА рекомендують обмежити масові заходи, ярмарки та концерти. Комендантська година у Великодню ніч залишиться незмінною: з 00:00 до 05:00.

11 та 12 квітня під час комендантської години у храмах може перебувати не більше 10 осіб. Нічні служби рекомендовано проводити онлайн. Відповідальність за безпеку вірян несуть організатори заходів.

Речниця поліції Києва Ганна Страшок зазначила, що більшість служб на Великдень у столичних храмах проходитимуть у вечірній час та вранці наступного дня. Водночас деякі церкви організують богослужіння протягом усієї ночі.

За словами речниці, тим, хто планує відвідати нічну службу, варто завчасно уточнити, де саме вона відбуватиметься. Це допоможе уникнути непорозумінь і правильно спланувати час.

Реклама

У багатьох містах запровадили додаткові маршрути, щоб уникнути скупчень і полегшити поїздки до храмів і кладовищ.

Закарпаття залишається єдиним регіоном без комендантської години.

Правила безпеки

Влада та поліція радять дотримуватися базових правил під час святкування Великодня:

уникати масових скупчень

освячувати кошики протягом дня

одразу прямувати до укриття під час тривоги

Ці рекомендації діють по всій країні незалежно від регіону.

Реклама

Працівники поліції на Великдень працюватимуть у посиленому режимі та можуть проводити вибіркові перевірки для недопущення провокацій.