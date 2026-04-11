Укрaїнa
627
5 хв

Заморозки до -5 та удар циклону з Польщі: синоптики попередили, де "розгуляється" стихія на Великдень

Більшість областей України на Великдень накриють дощі, а вночі очікується різке похолодання.

Віра Хмельницька
Віра Хмельницька
Якою буде погода на Великдень в Україні

Якою буде погода на Великдень в Україні / © pexels.com

Цьогоріч на Великдень в Україні буде примхлива погода — у більшості областей пройдуть дощі, а вночі вдарять сильні заморозки. Попри денне потепління, синоптики застерігають про нічне зниження температури до -5 градусів, що може зашкодити плодовим деревам.

Детальніше про погоду в Україні 12 квітня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у більшості областях України дощову погоду на Великдень. Опадів не передбачається лише у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та у частині Дніпропетровській і Донецькій областях.

За словами синоптикині у неділю, 12 квітня в Україні очікується від +8 до +12 градусів тепла, а на сході — до +14 градусів вище нуля. Водночас вона розповіла, що потепління в країні слід очікувати з понеділка.

Тим часом керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує холодну погоду на Великдень. За прогнозом синоптика, 12 квітня, погоду в Україні визначатиме північний антициклон «Quirin», який зумовить більше прояснень, а пориви вітру вщухнуть. Проте через безхмарну ніч ризик заморозків від 0 до -3 градусів все ще зберігатиметься.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 12 квітня буде Хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди очікуються невеликі дощі. Вночі та вранці в північних областях місцями буде туман.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла. Вдень очікується від +5 до +10 градусів тепла, на півдні та сході країни до очікується до +14 градусів вище нуля.

Погода в Україні 12 квітня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про заморозки

Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища по Україні. Вночі 12 та 13 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів морозу. Через це у більшості областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі 11 квітня і в Миколаївській та Одеській, 12 квітня і в Харківській областях очікуються заморозки в повітрі до -3 градусів тепла. У цих областях оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Попередження про заморозки в Україні 12-13 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У неділю, 12 квітня, на території Київської області та у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, який вночі йтиме лише місцями. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі та вранці в окремих районах області можливий туман.

Вдень температура повітря по області коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, у Києві — від +7 до +9.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі 12 та 13 квітня очікуються заморозки у повітрі від 0 до -3 градусів нуля (другий рівень небезпечності, помаранчевий). Такі температури можуть зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.

Попередження про заморозки на Київщині 12-13 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

У неділю на Одещині очікується мінлива хмарність. Протягом доби синоптики прогнозують опади — якщо вночі дощ буде лише місцями, то вдень він стане повсюдним, а в окремих районах області — помірним. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься:

  • вночі від +1 до +6 градусів тепла;

  • вдень повітря прогріється до +13 градусів вище нуля.

В Одесі вранці та вдень пройде невеликий дощ. Температура вночі становитиме від +4 до +6 градусів тепла, вдень — від +9 до +11 градусів вище нуля.

Окрім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища (перший рівень небезпечності): вночі та вранці 12 квітня на поверхні ґрунту по всій області очікуються заморозки до -2 градусів.

Жителів Одеської області попереджають про заморозки до -2 градусів морозу / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 12 квітня погоду визначатиме циклон з центром над північчю Польщі. За словами синоптиків, в області буде хмарно із проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі, вночі подекуди з мокрим снігом.

Також вночі та вранці очікується слабкий туман, на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Водночас жителів Львівщини попереджають про сильний заморозок: вночі по області очікується до -5 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +13 градусів тепла.

У Львові вночі 12 квітня також очікується сильний заморозок до -3 градусів морозу, температура вдень коливатиметься від +10 до +12 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, проте вдень у місті Дніпро та місцями по області очікуються невеликі дощі.

Температура по області становитиме:

  • вночі від 0 до +5 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки очікуються заморозки до -3 градусів;

  • вдень повітря прогріється від +8 до +13 градусів вище нуля.

У місті Дніпро температура повітря коливатиметься:

  • вночі від +1 до +2 градусів вище нуля, однак на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів нижче нуля;

  • вдень від +9 до +11 градусів тепла.

Погода у Харкові

У неділю, 12 квітня, на Харківщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. Якщо вночі істотних опадів не передбачається, то вдень територією області та в самому Харкові пройде невеликий дощ.

Температура повітря вночі в регіоні коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13 градусів. У Харкові вночі очікується від +1 до +3 градусів тепла, тоді як вдень повітря прогріється до +11 градусів.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності — вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту. В області температура на ґрунті опуститься до -3 градусів морозу, а в місті Харкові становитиме до –2 градусів нижче нуля.

На Харківщині синоптики прогнозують заморозки 12 квітня до -3 градусів морозу / © Укргідрометцентр

Раніше синоптикиня розповіла, де на Великдень в Україні буде найтепліше.

