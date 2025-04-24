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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Великдень у «Місті добра»: ГО «Фундація Течія» Олега Крота подарувала дітям у Чернівцях море іграшок і тепла Актуально

Цьогорічний Великдень для дітей із шелтеру «Місто добра» у Чернівцях став справжнім святом — з подарунками, обіймами й щасливими усмішками. Усе завдяки ГО «Фундація Течія», співзасновником якої є меценат Олег Крот. Благодійники передали дітям сучасні, якісні й стильні іграшки — саме ті, які сьогодні мріє мати кожна дитина.

Великдень у «Місті добра»: ГО «Фундація Течія» Олега Крота подарувала дітям у Чернівцях море іграшок і тепла

Подарунки надійшли в «Місто добра» саме у Великдень — день, коли у шелтері традиційно відбувається конкурс Великоднього капелюха. Діти створюють образи власноруч і дефілюють у святкових капелюшках. Цього року вперше кожна дитина отримала свій персональний подарунок.

«Діти самі обирали, хто якого друга хоче: рожевого єдинорога, акулу, гуся-обнімуся. Цього разу всі були з подарунками. Всі — переможці», — розповідають у шелтері.

Особливо зворушливо іграшки сприйняли діти з «Дому Метеликів» — це паліативне відділення, де проживають діти з важкими діагнозами. Вони сплять з новими друзями, обіймають їх, возять у візочках і навіть купають. «Це — не просто іграшки. Це — увага. Це — відчуття, що тебе бачать, тебе люблять», — наголошують у центрі.

ГО «Фундація Течія» на чолі з Олегом Кротом системно допомагають дітям, медичним установам і реабілітаційним центрам по всій Україні. Допомога надходить на постійній основі — не лише під час війни, а й задовго до неї. Благодійна організація підтримує медичні заклади обладнанням, витратними матеріалами, необхідними речами для догляду за важкохворими. Так нещодавно завдяки благодійності Олега Крота медичний заклад у Львові отримав сучасне обладнання, яке допомогло врятувати життя тритижневих немовлят. 

Окрема постійна опіка Олега Крота — над Центром інклюзії та корекції «Єва», який допомагає дітям з інвалідністю та тим, хто проходить реабілітацію після онкооперацій. Саме такі ініціативи змінюють дитячі життя — щодня, тихо, без піару, але з великою любов’ю.

«Це наш чарівник і надійне плече. Коли я телефоную з проханням — мені завжди кажуть: “Так, ми з вами”. І це безцінно», — каже команда «Міста добра».

Дата публікації
Кількість переглядів
19
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